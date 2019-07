Diletta Leotta incanta Instagram pubblicando una foto mentre è a cena con la bellissima collega: scollatura da perdere il fiato, le conduttrici fanno boom di like.

Diletta Leotta è una delle giornaliste più in voga al momento in Italia. Conduttrice televisiva e radiofonica, Diletta è soprattutto una donna bellissima, che spesso e volentieri incanta i suoi fan sui social. Le sue foto con mini abiti o in bikini sono all’ordine del giorno e fanno impazzire chi la segue. Stesso discorso per i video che pubblica su Instagram, che sono altrettanto cliccati e commentati dal pubblico in visibilio per la sua spiccata avvenenza e sensualità. L’ultimo scatto condiviso con i followers di Instagram, la ritrae a cena con una collega altrettanto bellissima: vediamolo insieme.

Diletta Leotta, lo scatto in compagnia della collega fa impazzire i fan: scollatura mozzafiato

Diletta Leotta non smette mai di far parlare di sé. La sua bellezza è davvero mozzafiato e le foto che pubblica sui social fanno sempre boom di commenti e like. E’ il caso anche dell’ultimo scatto che la Leotta ha condiviso su Instagram, stavolta mentre era a cena con un’amica e collega. Si tratta di Lorenza Di Prima, altra ‘dea’ del panorama giornalistico e televisivo italiano. Classica bellezza mediterranea, la Di Prima ha i tratti completamente diversi da quelli di Diletta, bionda e chiara di carnagione. L’accostamento tra le due bellezze dà un risultato da mozzare il fiato.

Una semplice cena tra amiche, come spiega la stessa Leotta nella didascalia dello scatto, che però ha letteralmente mandato in tilt Instagram. Oltre 200mila like e più di 1200 commenti hanno invaso il profilo della conduttrice, che nella foto indossa un abito bianco dalla scollatura profonda, che mette in evidenza il suo decolleté a dir poco esplosivo. L’abbronzatura e la bellezza delle due donne fanno il resto, e la foto diventa presto virale. Basta guardarla e godersi la vista. Per il resto, c’è poco da aggiungere.

