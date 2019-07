Elisa Isoardi annuncia grandi novità per il suo programma La Prova del Cuoco: “Sorrido per i cambiamenti alla scenografia”.

Queste le parole che usa nel post che ha appena pubblicato su Instagram per descrivere la sua felicità. A quanto pare, ci saranno grosse novità nella prossima edizione de La Prova del Cuoco. Cambiamenti relativi alla scenografia: così ne parla la bella conduttrice che, a quanto pare, non vede l’ora di cominciare.

Elisa Isoardi: novità per La Prova del Cuoco

Quali saranno, allora, le novità per la Prova del Cuoco? Elisa Isoardi si mostra sorridente nella foto che ha appena pubblicato su Instagram. Questo, almeno, ci fa pensare che si tratta di cambiamenti che le piacciono. E che, forse, spera piacciano anche al pubblico da casa che ormai la segue sempre con più costanza ed affiatamento.

“Sorridente per i nuovi cambiamenti alla scenografia”: ecco, se vi aspettavate un ritorno de La Prova del Cuoco nelle stesse vesti dell’anno scorso, vi sbagliavate. Elisa Isoardi ce ne da solo un assaggio. Anzi, solo l’annuncio. Nella foto non si vede niente di particolare. Soltanto un grosso logo della Rai.

Elisa e l’amore… le ultime notizie

“Non voglio un uomo: mi basta un barboncino”, scriveva qualche mese fa su Instagram. Questo ad indicare il fatto che non c’è per forza bisogno di un uomo nella vita di una donna, ma che a volte bastano piccoli gesti anche da parte di un cagnolino per essere felici. Ultimamente, tuttavia, si è parlato di una relazione con un certo Alessandro Di Paolo. Non ci sono riscontri ufficiali e pertanto non possiamo affermarlo con certezza. Certo, sono voci che potrebbero trovare conferma anche nei prossimi giorni. Staremo a vedere…

