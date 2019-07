Alessandra Amoroso e il fidanzato, la foto su Instagram per zittire gli haters

Alessandra Amoroso e il fidanzato, la foto su Instagram pubblicata dalla cantante per zittire gli haters che avevano parlato di crisi tra i due

Per chi non lo sapesse, Alessandra Amoroso ha un fidanzato. Si tratta di Stefano Settepani, un bellissimo ragazzo alto e muscoloso che condivide la sua vita con la cantante.

Ultimamente, però, alcuni haters per non dire malelingue, hanno parlato di crisi tra i due giovani. In realtà, se non si vedono foto e condivisioni social tra i due è solo per la riservatezza della Amoroso.

Questa volta ha fatto un’eccezione. Per zittire le voci ha deciso di condividere uno scatto con il suo fidanzato.

La cantante si è mostrata sorridente e spensierata in compagnia del fidanzato Stefano Settepani. Una foto che esprime tutta la loro felicità e che è stata postata per uno scopo ben preciso: quello di zittire le voci su una presunta crisi di coppia tra la Amoroso e il produttore musicale di Amici ma in realtà la relazione tra i due procede a gonfie vele e l’artista lo ha voluto ribadire una volta per tutte.

“In quella foto racconto il mio presente e il mio futuro. Jovanotti canta: “Mormora la gente mormora, falla tacere praticando l’allegria”. Per chi ha parlato di crisi tra di noi, io faccio parlare i fatti“, ha dichiarato Alessandra Amoroso in un’intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni.

Visualizza questo post su Instagram …e ridiamo insieme che ridiamo sempre,sempre,sempre…ma non basta mai! Un post condiviso da Alessandra Amoroso (@amorosoof) in data: 21 Lug 2019 alle ore 11:14 PDT