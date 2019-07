Michelle Hunziker e Rosario Fiorello si riprendono in un video durante un incontro misterioso: ecco cosa hanno annunciato.

Due personaggi importanti della televisione italiana si sono incontrati: il motivo? Non lo conosciamo! Michelle Hunziker e Rosario Fiorello hanno pubblicato un video molto sospetto che lascia intendere qualche progetto interessante insieme. Un mistero sul futuro ha fatto nascere al pubblico televisivo italiano una grandissima curiosità: cosa bolle in pentola per la presentatrice svizzera e lo showman? Ecco cosa mostrano nel video…

Michelle Hunziker Rosario Fiorello, incontro misterioso: cosa bolle in pentola

Insieme in un nuovo show? Tutto può essere. Michelle Hunziker e Rosario Fiorello hanno girato un video in cui appaiono insieme, al termine di una serata passata con le rispettive famiglie, a quanto pare. Lo showman lancia la provocazione chiamandola “Michelle Impossible“: scherza e dà qualche indizio sul motivo per cui si trovano insieme.

“Qualcosa bolle in pentola. Chissà cosa però. Lei è Mediaset, io sarò Rai, anche se una Rai strana“: queste le parole di Fiorello che fanno capire che ci sono dei presupposti per creare una collaborazione insieme alla bellissima conduttrice Mediaset. Questo il video postato da Michelle Hunziker sul suo profilo Instagram:

Tutti i loro fan sono super curiosi di conoscere cosa nascondono i due famosi personaggi televisivi: sono indubbiamente tra i più amati in Italia. Tantissimi i commenti al post di utenti che non vedono l’ora di sapere la verità!

