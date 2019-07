Da pochi giorni Giulia De Lellis ha annunciato l’uscita del suo primo libro: ecco che, poche ore fa, su Instagram ha svelato un incredibile retroscena.

È davvero irrefrenabile Giulia De Lellis. Ormai, lo sappiamo. Quasi una settimana fa, infatti, con un promo davvero originale, la bella romana ha annunciato chiaramente il suo nuovo progetto. “Le corna stanno bene su tutto, ma stavo meglio senza”, è il titolo del primo libro scritto dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Che, da come si evince, sembra essere concentrato sul tradimento di Andrea Damante. Ebbene. È proprio su quest’argomento che, pochissime ore fa, Giulia ha svelato un retroscena davvero pazzesco. Ovviamente, per il momento l’influencer non può svelare molto. Eppure, in questo racconto si è sbilanciata davvero parecchio. Ecco i dettagli.

Giulia De Lellis, retroscena sul suo libro: il racconto

Nonostante ci sia tantissime euforia ed entusiasmo per l’uscita di questo libro, purtroppo, bisognerà attendere ancora un po’. In vendita, infatti, verrà messo il 27 settembre. E sembra che, dato è possibile pre-acquistarlo online, ha già riscosso un successo davvero smisurato. Per il momento, come dicevamo, Giulia De Lellis non può sbilanciarsi più di tanto. Non può raccontare, infatti, nei minimi dettagli di cosa tratta il libro. O quant’altro. Eppure, pochissime ore fa, ha raccontato com’è nato il progetto. Un retroscena davvero pazzesco, ve l’avevamo detto. Giulia, quindi, racconta di essere stata contattata dapprima con la casa editoriale. E, dopo aver inizialmente rifiutato perché non certa di esporre i suoi sentimenti alla mercé di tutti, ha parlato con una persona che, attualmente, è molto importante per lei. E che, quindi, le ha detto che dare vita ad un progetto del genere sarebbe stato davvero utile. Non soltanto per lei, perché avrebbe avuto modo di allontanare tutti ‘ i fantasmi del passato’. Ma anche per tutte le persone che hanno vissuto o vivono questo particolare momento della loro vita. Insomma, un vero e proprio insegnamento di vita, no?

