Temptation Island 2019, Jessica ed Andrea: com’è andata a finire tra la coppia subito dopo il loro falò di confronto, ecco cosa occorre sapere.

Il viaggio di Temptation Island 2019 è terminato. Ieri sera, infatti, è stata trasmessa l’ultime puntata. Durante la quale, quindi, abbiamo visto i falò di confronto delle tre coppie restanti in gioco. Questa sera, invece, è andata in onda una puntata davvero speciale. Ovvero, quello dedicata al ‘un mese dopo’. Cosa sarà accaduto, quindi, ad ogni singola coppia dopo il loro famoso falò di confronto? In particolare, tra Jessica ed Andrea cosa sarà successo? Avranno mantenuto le loro decisioni? Ecco cosa occorre sapere su questa coppia che, sin da subito, ha suscitato l’attenzione e l’interesse di tutti.

Temptation Island 2019: com’è finita tra Jessica ed Andrea dopo il falò

Come sarà andata, quindi, tra Jessica ed Andrea dopo il falò? E, soprattutto, Jessica avrà continuato la sua frequentazione con il single Alessandro? Ricordiamo, infatti, che dopo il confronto con il fidanzato, la giovane ragazza ha preferito uscire con il bel tentatore napoletano. Ebbene. A distanza di un mese, cosa sarà accaduto tra i due? Ecco. La prima a parlare è Jessica. Che, a Filippo, racconta di non aver mai più rivisto Andrea. Per adesso, i due si sono sentiti soltanto telefonicamente. Ma, per adesso, ancora devono rivedersi. Terminata l’esperienza in Sardegna, Jessica è ritornata a casa. Ma, purtroppo, nessun contatto con quello che è, ormai, il suo ex fidanzato. Alessandro, invece? Stando a quanto dice Jessica, i due si sentono spesso telefonicamente. Il napoletano, così come nel villaggio, le è stato vicino in particolari momenti della sua vita. Ma nulla di più. Almeno per il momento. È il turno, adesso, di Andrea. E anche lui, come la sua ex fidanzata, ha dichiarato le medesime cose. Ovviamente, il ritorno a casa è stato un po’ tragico. Ma, attualmente, il parrucchiere padovano ha ancora ammesso di non voler affatto indietro. Ribadendo, tra l’altro, di quanto l’amore, almeno da parte sua verso la ragazza, sia completamente terminato.

