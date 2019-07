Karina Cascella ha pubblicato uno story per dare il ‘buongiorno’ ai fan: l’abito dell’opinionista è davvero troppo corto, si vede il suo corpo da urlo.

Karina Cascella trova sempre il modo di far parlare di sé. L’opinionista e influencer, ospite fissa nei salotti televisivi di Barbara D’Urso, è molto attiva sui social, dove condivide molto del suo quotidiano, spesso ricevendo critiche anche pesanti, addirittura sul suo ruolo di madre. La Cascella, però, non è certo una che le manda a dire e quasi sempre risponde per le rime a chi la insulta o la critica in maniera secondo lei eccessiva. L’ultima foto postata su Instagram ha mandato invece in delirio i suoi fan: vediamo perché.

Karina Cascella, ecco la foto che manda in delirio i fan: abito mini e corpo da urlo

Karina Cascella è una donna davvero bellissima e sensuale, ma soprattutto è una gran provocatrice. Le foto e i video che condivide sui social sono spesso motivo di discussione o critiche da parte degli haters, perché alla bella napoletana piace mostrarsi anche in maniera ‘hot’ , mettendo in evidenza il suo corpo, oggettivamente da urlo. L’ultimo scatto pubblicato su Instagram dalla Cascella, è stata una story per dare il ‘buongiorno’ ai suoi tantissimi followers, un milione circa. La foto però è davvero bollente, vediamola insieme.

La foto, come si vede dallo screen che abbiamo postato, è esplosiva: Karina è seduta probabilmente su un divano e ha un’espressione molto accattivante. Ma non è tutto. L’abito indossato dalla Cascella è davvero troppo corto e scollato. Il decolleté di Karina lascia senza fiato, così come le gambe che si intravedono sotto il vestito. Ma soprattutto la posizione in cui si trova Karina la mette a rischio di un incidente davvero ‘hot’. L’abito infatti si alza leggermente e basterebbe davvero un minimo movimento scomposto per lasciar vedere qualcosa di ‘troppo’. Fortunatamente però si tratta di una foto e non di un video, per cui basta soltanto guardarla e godersi lo ‘spettacolo’ .

