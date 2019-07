Lady Gaga, che colpo di scena: un nuovo amore per la cantante italo-americana. Le foto del bacio con un uomo non proprio misterioso

Che non sia Bradley Cooper l’attuale compagno di Lady Gaga lo si era intuito nei giorni scorsi, dopo la smentita dell’indiscrezione che aveva mandato letteralmente in delirio i fan. I due, che più volte sono stati accostati in seguito alla realizzazione del film “A Star was a born”, non sono una coppia, ma la notizia che arriva dal web lascia tutti increduli. Lady Gaga potrebbe veramente aver trovato l’amore: le foto di un bacio incriminano la cantante.

Dopo il continuo susseguirsi di voci che più volte hanno sospettato una storia d’amore tra Lady Gaga e Bradley Cooper, una foto arrivata dall’estero lascia tutti a bocca aperta. La cantante siculo -americana, potrebbe aver trovato veramente l’amore e il nome dell’uomo misterioso lanciato da People sarebbe quello di Dan Horton, ingegnere monitor che pare lavori con Gaga da Novembre 2018, volto noto nel panorama musicale internazionale. La foto non lascia spazio all’immaginazione: i due si baciano in un noto ristorante di Studio City, in California. La data della foto sarebbe da ricondurre a domenica 28 Luglio, quando i due hanno fatto brunch insieme senza preoccuparsi degli occhi indiscreti dei numerosi fan. Sarebbero stati proprio questi ultimi a confermare la naturalezza con cui Gaga e Horton avrebbero trascorso il tempo abbracciati, tra baci ed effusioni. Un colpo al cuore per chi sognava ad occhi aperti la love story Gaga-Cooper, ma l’evidenza sembrerebbe aver ufficialmente distrutto ogni aspettativa. Non ci resta che attendere l’ufficialità da parte dei diretti interessati.