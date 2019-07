Lorella Boccia, il pensiero simpatico di Niccolò: la foto fa sorridere il web. Tornati dalla luna di miele, non perdono occasione per sorprendersi

Lorella Boccia e Niccolò Presta sono tornati alle buone abitudini quotidiane. Dopo il grande giorno e la luna di miele che ha incantato i fan, la routine ha ricominciato a travolgere le loro vite, questa volta da sposati. La ballerina di Mediaset, più volte finita sotto gli occhi attenti dei fan per la sua incredibile bellezza, si mostra nuovamente in tutto il suo splendore, sinonimo di felicità ritrovata dopo la grave perdita di qualche mese fa. Ora nella sua vita è tornato il sereno, grazie a Niccolò, che oltre a prendersi cura di lei, non perde occasione per farla sorridere. A testimoniarlo è l’ultimo post della ballerina.

Lorella Boccia, il simpatico regalo di Niccolò: vita matrimoniale a gonfie vele

Simpaticissimo il post pubblicato da Lorella Boccia sul suo profilo Instagram. L’ex ballerina di Amici, che si è fatta strada e ha conquistato il palcoscenico da protagonista, continua a raccontare ai suoi fan della nuova vita matrimoniale che l’ha travolta in pieno. Un amore sconfinato e il sogno finalmente coronato. Tornati dal viaggio di nozze, Lorella e Niccolò hanno ripreso la vita di tutti i giorni, ma i primi segnali della felicità che li accomuna compaiono sul web. Nella foto postata da Lorella, che come sempre incanta i fan con il suo fisico mozzafiato, compare una simpaticissima t-shirt scelta da Niccolò. La frase è eloquente e dietro al simpatico testo traspare l’affiatamento della coppia, pronta a costruire una famiglia tutta loro.

Un regalo, quello di Niccolò che avrà fatto sorridere i follower della coppia, pronti a vivere giorno dopo giorno quello che i due racconteranno con spezzoni di vita quotidiana, carichi di emozioni e sentimento.