Lotto, Superenalotto e 10eLotto: le estrazioni di oggi, martedì 30 luglio 2019 in diretta, in tempo reale sul nostro sito a partire dalle ore 20.00

Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, martedì 30 luglio 2019. Riflettori sul jackpot del Superenalotto che continua a crescere spaventosamente (198 milioni e 100 mila euro) dal momento che nessuno, anche nell’ultima estrazione, è riuscito a centrare la sestina vincente. Noi di sologossip.it aggiorneremo i risultati e i numeri delle estrazioni in diretta, in tempo reale, per darvi modo di fare una verifica numeri vincenti nel più breve tempo possibile.

Lotto, Superenalotto e 10eLotto: estrazioni di oggi 30 luglio

Tutte le ruote

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

Estrazioni Superenalotto 30 luglio:

Numero Jolly

Superstar

10eLotto: estrazione serale di oggi

Numero Oro

Doppio Oro

Le ultime estrazioni: premi vinti

13 33 40 61 78 80 | Numero Jolly 66 | Numero SuperStar 51

Questo il risultato delle ultime estrazioni del Superenalotto del giorno 27 luglio 2019. Estrazione che ha visto 22.361 vincitori dei 25 euro da ritirare direttamente in ricevitoria al momento della giocata, grazie alla tabella dei numeri fortunati che vediamo riportata sul biglietto. In totale, i giocatori hanno incassato 559.025,00 euro. Mica male, no?

Nessun 6 e nessun 5+1 nell’ultima estrazione, ma ci sono stati comunque diverse premiazioni consolatorie:

15 vincitori del 5 che hanno vinto 23.298 euro

729 vincitori del 4 che hanno vinto 452,23 euro

30.476 vincitori del 3 che hanno vinto 32,73 euro

505.804 vincitori del 2 che hanno vinto 6,14 euro

Insomma, tutti, anche i 2 sono riusciti a mettersi qualcosa in tasca. Cifre molto distanti da quella del 6, ovviamente, ma che almeno possono servire da consolazione dopo una giocata anche di solo un euro. Sì, perché ricordiamo che il prezzo della giocata è di solo un euro. E con un solo euro si possono indovinare anche tutti e sei i numeri e portare a casa un Jackpot del Superenalotto che al momento arriva a circa 200 milioni.