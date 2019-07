Lucas Peracchi, ex tronista di Uomini e Donne, è il protagonista dell’ultimo videoclip di una cantante napoletana molto amata: vediamo insieme di chi si tratta.

Lucas Peracchi torna a far parlare di sé. Il gossip lo ha travolto nelle ultime settimane per la presunta fine della sua storia con Mercedesz Henger, durata un anno tra alti e bassi e una separazione avvenuta lo scorso inverno, poi superata dalla coppia, che pare adesso sia di nuovo in crisi. Lucas torna a far parlare di sé, dicevamo, ma stavolta per una vicenda completamente diversa. E’ lui, infatti, il protagonista dell’ultimo videoclip di una nota cantante napoletana: ecco di chi si tratta e soprattutto qual è la canzone.

Lucas Peracchi, ecco chi è la cantante napoletana che lo ha scelto come protagonista nel suo videoclip

Lucas Peracchi è uno dei tronisti che ha fatto più discutere nella storia di Uomini e Donne. Uscito dal programma senza una scelta dopo aver mentito alla redazione perché sentiva già al di fuori una delle sue corteggiatrici, Lucas ha riconquistato poco alla volta il cuore del pubblico dopo un periodo lontano dalle scene, e un anno fa si è fidanzato con Mercedesz Henger, figlia della più nota Eva, con cui sembrava felice fino a poco tempo fa. Ora, si rincorrono le voci sulla loro separazione, ma Lucas, che non dà notizie certe in merito, continua a mostrarsi sui social col sorriso e soprattutto va avanti con la sua vita lavorativa.

L’ex tronista infatti è stato scelto come protagonista assoluto dell’ultimo video musicale di una nota cantante napoletana. Di chi si tratta? Beh, della giovane Carmen Zarra, che per il video della sua ‘Io voglio te’ ha voluto proprio Lucas. La canzone è un successo e ha già superato le 500mila visualizzazioni su Youtube. Nel video, il modello mostra il suo fisico scolpito e fa girare la testa alla sua ‘partner’, appunto Carmen, mentre la porta in giro in una vera e propria fuga d’amore. Una veste totalmente nuova per Lucas, che con questa esperienza ha mostrato anche il suo talento come attore.

