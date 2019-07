Ludovica Valli si mostra su Instagram con un improvviso cambio di look: l’influencer racconta un segreto alle sue fan, ‘E’ la prima volta che lo faccio’.

Ludovica Valli è stata una tronista di Uomini e Donne. Sorella della bellissima Beatrice, Ludovica è ancora oggi molto seguita sui social, dove lavora come influencer. I suoi scatti, a volte anche ‘hot’, sono super cliccati, anche se non mancano critiche da parte degli haters, che di tanto in tanto la prendono di mira, così come accade a tutti i personaggi che si espongono sul web, raccontando la propria vita quotidiana. Chissà cosa diranno allora i fan della Valli del suo improvviso e drastico cambio di look: vediamolo insieme.

Ludovica Valli, drastico cambio di look: ecco cosa ha fatto per la prima volta

Ludovica Valli è solita condividere sui social tanti momenti del suo quotidiano. Sempre attiva per la cura del corpo con allenamenti in palestra e un’alimentazione sana ed equilibrata, la ‘piccola Valli’ ha stupito i fan con un improvviso e drastico cambio di look. Ludovica infatti si è concessa un nuovo taglio di capelli, facendosi fare dal parrucchiere la classica frangia. Il risultato è davvero bello, bisogna dirlo, e l’influencer sta benissimo con il suo nuovo taglio di capelli. Giudicate voi stessi dallo screen qui sotto!

A quanto pare, è la prima volta che Ludovica fa una scelta del genere. L’influencer ha raccontato di non aver mai portato i capelli così prima d’ora, e poi ha condiviso con i suoi fan un piccolo ‘segreto’ su come mantenerli puliti. Ludovica, infatti, ha sempre avuto l’abitudine di passarsi spesso le mani tra i capelli, cosa che chiaramente li fa sporcare in poco tempo. Ora, col nuovo look, è solo la frangia a sporcarsi più facilmente, per questo la Valli ha raccontato che quando non c’è bisogno di fare uno shampoo, lei lava solamente la frangetta sotto il lavandino, in modo che tutti i capelli risultino sempre puliti e lucenti. Un rimedio davvero geniale, che sicuramente aiuterà tante ragazze che hanno la sua stessa abitudine di toccare costantemente i capelli, o, come in questo caso, la frangia.

