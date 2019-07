Sara Affi Fella rifatta? L’ex tronista svela tutta la verità

L’ex tronista di Uomini e Donne, Sara Affi Fella è rifatta? Questa è la domanda che le è stata posta su Instagram pochissime ore fa, ecco la sua verità.

Sara Affi Fella è stata, senza alcun dubbio, una delle troniste di Uomini e Donne che più ha colpito di tutte le altre sue colleghe. In effetti, è praticamente impossibile non ‘restare innamorati’ di lei. Già ai tempi di Temptation Island, la modella di Isernia si era lasciata apprezzare per la sua bellezza. Capelli ricci e corti ed occhi da cerbiatta. queste sono le caratteristiche principali del suo fascino esclusivamente mediteranneo. Ebbene. Guardandola attentamente, Sara sembra davvero perfetta. Ma vi siete mai chiesti se sia rifatta? Ebbene. Poche ore fa, l’ex tronista di Uomini e Donne ha risposto senza peli sulla lingua. Ecco quanto dichiara.

Sara Affi Fella rifatta? L’ex tronista dice tutta la verità

Non è stato un anno affatto facile per Sara Affi Fella. Dopo lo scandalo di Uomini e Donne, l’ex tronista ha vissuto un periodo davvero difficile. Dal quale, fortunatamente, è riuscita ad uscire. Ci è voluto del tempo, certo. Eppure, Sara è ritornata più in forma. E, soprattutto, più che mai. Merito, ovviamente, di Francesco Fedato. Il suo attuale fidanzato che, da fine febbraio circa, le ha completamente cambiato la vita. Ebbene. Vi siete mai chiesti se l’ex tronista fosse ricorsa a qualche ritocco estetico? Beh, a rispondere a tale domanda è la diretta interessata. Pochissime ore fa, infatti, la bella modella di Isernia, rispondendo ad alcune curiosità dei suoi più affezionati fan, ha raccontato tutta la verità. “Non sono ancora rifatta”, dice Sara. Insomma, è una bellezza tutta ‘al naturale’. Eppure, però, l’ex tronista dichiara di non aver nulla in contrario alla chirurgia estetica. “Non sente ancora la necessità, ma non sono contraria. L’importante è usarla nei limiti”, conclude.

