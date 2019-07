David e Cristina Temptation Island 2019: com’è finita dopo il falò

Come è andata tra David e Cristina un mese dopo il loro falò di confronto finale a Temptation Island 2019? Ecco cosa occorre sapere nel dettaglio.

Anche la coppia del trono Over di Uomini e Donne, David e Cristina, hanno partecipato a Temptation Island 2019. Il loro è stato un percorso davvero emozionante. Tanto che è stata l’unica coppia ad uscire unita dal programma. Ebbene. È passato circa un mese dal loro falò di confronto finale. Dal quale, come dicevamo, nonostante qualche titubanza di Cristina, la coppia ha deciso di uscire insieme, come saranno andato quindi le cose tra di loro? Avranno confermato la loro decisione? Poche settimane fa vi avevamo parlato di un‘incredibile segnalazione. Ma vediamo tutto nel dettaglio.

Temptation Island 2019: David e Cristina dopo un mese dal falò di confronto

È stato un percorso davvero insolito, quello di David e Cristina. La coppia di Uomini e Donne, infatti, si è subita messa in gioco. In particolare Cristina. Sin da subito, la bella e sensuale dama si è aperta, instaurando un ottimo rapporto, con il single Sammy. David, invece, nonostante abbia legato inizialmente con la tentatrice Marianna, solo dopo aver capito l’amore per la sua donna, si è completamente chiuso in se stesso. Chiedendo, tra l’altro, un incontro anticipato perché stanco di continui video della sua donna in compagnia di un altro uomo. E sappiamo, inoltre, che il loro falò di confronto è andato alla grande. Sono stati, come dicevamo, gli unici ad uscire insieme dal programma. Ma, a distanza di un mese, David e Cristina hanno confermato la loro decisione? Beh, assolutamente no. I due, infatti, hanno preso strade separate subito dopo il loro falò di confronto. “È stato repentino”, esordisce Cristina raccontando la fine della sua storia d’amore con il cavaliere quarantenne. La dama, infatti, sottolinea di quanto David, nonostante l’avesse promesso, non sia affatto cambiato. Dal canto suo, invece, il bel Scarantino definisce la sua ex compagna ‘infantile’.

