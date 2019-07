Temptation Island 2019, momenti di forte tensione durante il falò di confronto finale tra Sabrina e Nicola: lei lo provoca quasi fino alle mani.

L’ultima puntata di Temptation Island 2019 in onda il 29 luglio ha regalato davvero grandi emozioni. I falò di confronto finali tra le coppie rimaste hanno sancito la fine del viaggio nei sentimenti dei fidanzati, non senza colpi di scena e conclusioni del tutto inaspettate. Dopo Massimo e Ilaria, è stata la volta di Nicola e Sabrina, che durante il falò hanno vissuto un momento di grande tensione, in cui la donna ha quasi messo le mani addosso al suo compagno: ecco cos’è successo.

Temptation Island 2019: tensione al falò tra Sabrina e Nicola, lei usa quasi le mani

Sabrina e Nicola hanno scelto di lasciare Temptation Island separati. Nonostante si siano dichiarati amore reciproco, i due non sono riusciti a superare l’orgoglio, soprattutto Nicola, che non ha voluto passare sopra ai comportamenti della fidanzata e ha deciso di lasciarla. Stizzita la reazione di lei, che dopo avergli dichiarato i suoi sentimenti, si è arrabbiata per le parole di chiusura di Nicola e ha deciso di andarsere ribadendo di essere lei a non voler più stare con lui. Ma il falò di confronto tra i due ha riservato anche momenti di grande tensione.

Inizialmente Nicola, imbestialito con Sabrina, non ha neanche voluto salutarla e le ha chiesto più volte se si facesse schifo riguardandosi nei video con il single Giulio. Un comportamento, questo, che ha molto infastidito Sabrina, la quale non è stata certo meno dura quando è stata la volta di rivedere i video del suo compagno. Improvvisamente, dopo aver rivisto Nicola che invitava la single Maddalena a sorseggiare del vino in vasca con lui, Sabrina ha interrotto il video e gli ha letteralmente scagliato il computer addosso, arrivando anche a spingerlo con le mani. Tensione alle stelle, dunque, tra i due, con Nicola che fortunatamente non ha raccolto le provocazioni ed è riuscito ad abbassare i toni.

