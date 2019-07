Ultima puntata Temptation Island 2019: Ascolti TV del gran finale che si conferma tra i programmi più visti in onda su Canale 5

L’ultima puntata di Temptation Island andata in onda lunedì 29 luglio e ha visto il confonto tra Katia e Vittorio, Massimo e Ilaria e Nicola e Sabrina.

La puntata ha registrato ancora un boom di ascolti. Il falò di confronto tra Katia e Vittorio è stato molto acceso. I due hanno lasciato il programma separati; e dopo il confronto, Vittorio ha incontrato Vanessa promettendosi di continuare la loro conoscenza fuori dal programma.

Anche Sabrina e Nicola sono usciti dal programma separati, in quanto Nicola ha detto di non riuscire a perdonare la donna.

Infine, Massimo e Ilaria sono l’ennesima coppia scoppiata a Temptation Island. Nonostante la voglia del ragazzo di rimediare e proseguire la loro storia, Ilaria è stata ferma sui suoi passi e ha deciso di uscire da sola dal programma.

Il reality delle tentazioni e tradimenti ha incollato di fronte al piccolo schermo ben 3.875.000 di telespettatori. La puntata, che ha visto gli ultimi tre falò di confronto, ha registrato così uno share del 24.7% di share. Nessun rivale per il reality, che ha registrato il picco in valori assoluti alle 22.25 con la presenza di 4.354.000 di telespettatori (22.53%).