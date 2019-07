Valentina Pivati e la richiesta di una cena in cambio di pubblicità: è polemica social con un noto ristorante. Il botta e risposta che ha fatto discutere

Un insolito episodio ha visto coinvolta un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. La popolarità e quello strano “mestiere” dell’influencer ha spesso messo in cattiva luce diversi protagonisti di social e tv. Le collaborazioni con brand più o meno famosi e la visibilità che molti di questi raggiungono sui loro profili Instagram non sempre son visti di buon occhio e ciò che traspare è la mancata umiltà.

Potrebbe interessarti anche:

Valentina Pivati, la richiesta di cenare gratis non viene accolta dal ristornate: la polemica infiamma il web

Protagonista dello spiacevole episodio di questi giorni è stata Valentina Pivati, ex corteggiatrice e scelta di Mariano Catanzaro, tra i più simpatici tronisti della storia di Uomini e Donne. Valentina, che vanta migliaia di follower su Instagram si è imbattuta ino scontro web con un noto ristorante di Mazara Del Vallo, il Principe Granatelli. La richiesta (o forse pretesa) dell’influencer è stata quella di poter cenare presso la struttura in questione facendole pubblicità, senza pagare il pasto in cambio. Il ristorante non l’ha presa proprio benissimo e davanti all’invito di Valentina ha scatenato un vero e proprio caso web. Siamo sicuri che non sia certo stata la prima e non sarà l’ultima ad aver azzardato richieste simili, ma questa volta l’episodio è stato raccontato nudo e crudo. Il locale ha infatti postato la richiesta della Pivati, dandole ovviamente risposta negativa. Il post è stato successivamente cancellato dalla struttura che ha ribadito la volontà di instaurare collaborazioni con influencer e personaggi di spiccata importanza, ma in modalità e tempistiche diverse rispetto a quelle avanzate da Valentina, scusandosi ovviamente per i toni utilizzati. Come l’avrà presa Valentina?