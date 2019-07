Alessia Marcuzzi, l’annuncio inaspettato sui social: “Verranno a Temptation Island Vip per tentarmi”. Ecco chi.

Ormai è ufficiale: sarà Alessia Marcuzzi la nuova conduttrice di Temptation Island Vip. Ieri, per la prima volta, è andato in onda il promo della seconda edizione vip del reality. E al timone ci sarà proprio lei, la biondissima Alessia. Che ha annunciato la sua presenza al reality in un modo molto particolare. Un post davvero curioso su Instagram, in cui annuncia che due famosi single la raggiungeranno a Temptation Island per tentarla. Diamo un’occhiata.

Alessia Marcuzzi, due famosi single per lei a Temptation Island Vip

Temptation Island si è appena concluso. Ma cresce già l’attesa per la nuova edizione Vip del reality di Canale 5. Ovvero, l’edizione dedicata alle coppie famose. A condurla quest’anno sarà Alessia Marcuzzi, che prenderà il posto di Simona Ventura. E la simpaticissima Alessia ha deciso di annunciare la sua partecipazione a Temptation Island Vip in un modo del tutto originale. Una foto in cui mostra due single molto famosi, che avrebbero perso la testa per lei, decidendo di andare a ‘tentarla’ nel suo nuovo programma. Diamo un’occhiata al post:

“Dopo avermi vista, hanno cominciato a cercarmi dappertutto”. Alessia Marcuzzi ha due nuovo corteggiatori. Che non passano di certo inosservati. La bellissima conduttrice ironizza sul nuovo programma che condurrà, utilizzando una sua foto palesemente modificata. I due super belli di Hollywood Brad Pitt e Bradley Cooper sarebbero già pronti a sbarcare sull’isola delle tentazioni, per corteggiare la nuova conduttrice del reality. Un modo davvero divertente e originale per annunciare la sua nuova avventura. Siete pronti a conoscere le nuove coppie vip che si metteranno in gioco? Alessia Marcuzzi lo è! Non ci resta che attendere le prossime news ufficiali.