Aurora Ramazzotti e il fidanzato Goffredo Cerza erano sdraiati al sole in spiaggia: all’improvviso… che spavento! Ecco cosa è successo

Aurora Ramazzotti era in spiaggia con il suo fidanzato, Goffredo Cerza, mentre ascoltava un pezzo di Clementino e cercava anche di intonarlo. Tutto tranquillo. Era una bella giornata di sole ed entrambi erano stesi sulla sabbia. Fino a che… ecco che accade qualcosa che nessuno avrebbe mai potuto ipotizzare. Qualcosa che ha anche spaventato Goffredo che, a quanto pare, non va molto d’accordo con un certo tipo di animali. Chissà, forse i volatili gli incutono un po’ di timore. Tant’è che quando vede quell’uccello in lontananza che sta per avvicinarsi, smette di fare il video e prova a ripararsi. Tutto ciò, urlando: “OOOOOOOH, che c***o è?”. Insomma, una scena abbastanza esilarante che però è costata un bello spavento per Goffredo.

Aurora Ramazzotti e il fidanzato Goffredo al mare: l’imprevisto che lo spaventa

Cosa potrebbe mai accadere in una splendida giornata di sole mentre si è sdraiati in spiaggia? Ecco, ad Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza è accaduto di imbattersi in un atterraggio (forse d’emergenza) di una ‘Sfinge del Galio’. Ebbene sì, Aurora l’ha cercato su Google ed ha trovato il nome esatto di quella specie di uccello che stava per abbattersi su di loro.

Abbastanza strano come uccello. Non somiglia neanche lontanamente ad un gabbiano. Tuttavia, ci è sembrata singolare la reazione di Goffredo Cerza nel vederlo avvicinarsi a loro. Aurora, invece, molto tranquilla, non si è proprio scomposta. Anzi, nel vedere Goffredo spaventato si è addirittura messa a ridere. Ormai, possiamo dire che il profilo Instagram di Aurora sia un ottimo spunto per chi, magari, è triste e vuole divertirsi un po’ pensando ad altro. Ma la serie ‘animalesca’ delle storie di Aurora Ramazzotti non è finita qui: già, perché dopo un po’ ha preso ad imitare il verso delle pecore e lì, possiamo assicurarvelo, la scena è diventata ancor più esilarante.