Barbara D’Urso, la confessione ai fan: “Non lo faccio da 15 anni”

Barbara D’Urso lo rivela su Instagram: ecco cosa non fa da 15 anni. La confessione arriva in un video postato su Instagram dalla conduttrice.

Barbara D’Urso è davvero inarrestabile. Dopo le indecisioni iniziali, arriva l’ufficialità: Barbarella sarà al timone di Domenica Live anche quest’anno, nonostante il suo Live-Non è la D’Urso andrà in onda la domenica. Una vera forza della natura, la D’Urso, che a settembre tornerà in onda con tutti i suoi seguitissimi programmi. E proprio dietro le quinte del promo di Domenica Live, la conduttrice svela un segreto che la riguarda. Si tratta di qualcosa che Barbara non fa da ben 15 anni. Siete curiosi di sapere cosa? Scopriamolo insieme.

Barbara D’Urso lo rivela su Instagram: “Non guido da 15 anni!”

Ebbene sì, anche quest’anno ci sarà Domenica Live condotta da Barbara D’Urso. Che per annunciare la notizia ai suoi fan, ha lanciato il video promo sul suo profilo Instagram. Un video in cui la simpatica conduttrice veste i panni di varie persone all’attesa dell’autobus, dalla teenager alla vecchietta. Ma Barbara diventa anche l’autista del mezzo! Ed è proprio a questo proposito che la conduttrice fa una curiosa rivelazione che la riguarda. Il tutto è spuntato fuori durante un video del ‘dietro le quinte’ del promo. Barbara è intenta a guidare l’autobus, e rivela: “Non guido da 15 anni!”. Date un’occhiata al post pubblicato dalla D’Urso sul suo profilo Instagram:

“Nonostante i 15 anni senza guidare, è andato tutto bene no?”. È così che Barbara D’Urso ironizza sulla sua poca dimestichezza come ‘pilota’. Ma quello che la D’Urso sa guidare alla grande sono i suoi programmi, come Domenica Live, pronto a riempire di nuovo le domeniche di milioni di italiani. Siete pronti per scoprire il contenuto delle ‘buste shock’?