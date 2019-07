Belen Rodriguez, bikini mozzafiato: il ‘particolare’ non passa inosservato

Belen Rodriguez indossa un bikini mozzafiato griffato Me Fui: c’è un ‘particolare’ che sicuramente non poteva passare inosservato

Belen Rodriguez ci mostra un nuovo bikini appena indossato: si riprende allo specchio con lo smartphone e… beh, ci sarebbe poco da aggiungere, ma proviamo lo stesso a raccontarvelo. Come sappiamo, Belen e Cecilia Rodriguez condividono una forte passione per la moda ed hanno lanciato un marchio tutto loro: “Me Fui”. Un’azienda che produce costumi, bikini: due pezzi, un pezzo, insomma, in tutte le salse. Sono costumi di alta qualità e disegnati con una certa cura. Nessuno ha un disegno scontato. Tutti hanno quel tocco di particolarità che manca invece in altri modelli. Ma andiamo a vedere quello che ha indossato Belen.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Belen Rodriguez indossa il bikini Me Fui

Il costume le sta d’incanto. Non poteva essere altrimenti: Belen ha un fisico straordinario e qualsiasi cosa indossi le sta bene. Questa volta ha deciso di fotografarsi mentre era allo specchio, infatti, vediamo lo smartphone.

Come dicevamo, ogni costume disegnato da Me Fui ha una forma particolare. Questo è davvero speciale. Quest’anno, infatti, tra i costume della collezione estate 2019 avevamo visto qualcosa a vita alta, ma questo è ancor più particolare degli altri perché porta una specie di cintura. Insomma, un misto tra shorts e bikini. Sgambato quanto basta e dai colori estivi. Tra i dettagli che notiamo in questo scatto di Belen, degli anelli alle mani e la cover molto appariscente. Non solo: possiamo intravedere anche un’abbronzatura abbastanza marcata. D’altronde, Belen sta trascorrendo diversi giorni di vacanza al mare con la sua splendida famiglia: Stefano e Santiago. Si stanno divertendo e si stanno godendo questi momenti di relax prima dell’arrivo di una nuova stagione televisiva che, come abbiamo visto, soprattutto per Stefano sarà ricca d’impegni.

Per rimanere sempre aggiornato su tutti i tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI