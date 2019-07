È già finita la storia d’amore tra Diletta Leotta e il pugile Daniele Scardina? Ecco con chi è stata beccata, secondo un’indiscrezione, la giornalista.

Non si fa altro che parlare di lei. Di Diletta Leotta. Da quando la giornalista è ritornata single, non si fa altro che additarle numerosi ed insistenti flirt. Dapprima Francesco Monte. E poi Daniele Scardina. E, a quanto pare, non è affatto finita qui. Sembrerebbe, infatti, che la storia d’amore tra la conduttrice e giornalista sportiva e il pugile milanese sia già giunta al capolinea. Lo testimonierebbero alcune immagini pubblicate sul settimanale Diva e Donna, dove la bella e sensuale Leotta sembrerebbe essere in compagnia di un altro uomo. Che, tra l’altro, sarebbe una sua conoscenza. Curiosi di saperne di più? Ve lo raccontiamo immediatamente.

Diletta Leotta, storia finita con Scardina? Ecco con chi è stata beccata

Pochissimi giorni fa, vi avevamo parlato di un ‘prova social’ che sembrava confermare la storia d’amore tra Diletta Leotta e Daniele Scardina. Stando a quanto segnalato dal profilo ufficiale Instagram del settimanale Chi, i due giovani ragazzi, sabato sera, era insieme a Napoli. Eppure, stando a quanto rivelato dal settimanale Diva e Donna, sembrerebbe che la storia d’amore tra la giornalista sportiva e il pugile sia già terminata. In effetti, in questi ultimi giorni, lui è partito per le vacanze. Lei, invece, è ancora a Napoli. Lo testimoniano, tra l’altro, le loro ultime Instagram stories. Ma, stando a quanto trapelato dal settimanale, sembrerebbe che la bella Leotta sia stata beccata con un altro uomo. Sapete chi è? Matteo Lotti! Ebbene si. Colui che conduce, insieme a Diletta, il programma radiofonico sembra essere stato beccato in atteggiamenti facilmente equivocabili. Dalle foto pubblicate sul settimanale, sembrerebbe che i due siano stati beccati durante un abbraccio. Certo, nulla di scandaloso. Può essere, senza alcun dubbio, un abbraccio da amici. Insomma, fraterno. Ovviamente, sia chiaro, per il momento non c’è ancora nulla di certo. Si tratta, infatti, di indiscrezioni, di ‘rumors’, insomma. Per avere conferma, quindi, bisogna aspettare un po’.

