La bella e famosa cantante salentina Emma Marrone ha annunciato, pochissime ore fa, di lavorare ad un nuovo progetto: ecco l’annuncio Instagram.

È, senza alcun dubbio, una delle cantanti più talentuosi che il panorama musicale italiano offre. Emma Marrone, vincitrice di Amici 2010, ha riscosso, sin da subito, un enorme successo. Merito, ovviamente, della sua potente voce. Con un timbro davvero molto ‘particolare’ ma che, d’altra, è davvero difficile da trovare in giro, la cantante salentina ha iniziato la scalata al successo. Tanto che attualmente, nonostante siano passati più di 10 anni dal suo debutto nell’ambiente della musica, Emma è ancora una delle cantanti più apprezzate ed amate. Ogni suo concerto è sold out. Così come ogni suo disco che si dimostra puntualmente sempre un successone. Eppure, pochissime ore fa, la salentina ha annunciato di stare lavorando ad un nuovo progetto.

Potrebbe interessarti anche:

Emma Marrone, nuovo progetto in arrivo: l’annuncio Instagram

Non smette mai di stupire i suoi fan, Emma Marrone. E dopo un progetto del tutto inedito per lei, sembra che la cantante stia lavorando ad un nuovo lavoro. Recentemente, infatti, vi abbiamo parlato della carriera da attrice che, fino a poco tempo fa, Emma ha intrapreso. Prossimamente, l’ex vincitrice di Amici 2010 sarà sul grande schermo. Insieme ad un cast davvero formidabile. Ma non è finita qui. Perché, stando a quanto si è evinto dal suo ultimo post Instagram, sembra che Emma stia lavorando ad un nuovo progetto. A svelarlo, come dicevamo, è un nuovo video sul social network dove la cantante conta numerosissimi fan. Curiosi? Eccolo di seguito:

Ovviamente, da come si può vedere, Emma non ha potuto svelare nulla di che. Ma, da come si può chiaramente vedere, la cantante è in sala d’incisione. Cosa starà, quindi, per incidere? Nuovo singolo o nuovo album? Bisognerà attendere, ovviamente. Eppure, siamo certi che sarà, come sempre d’altronde, un vero e proprio successo.

Per ulteriori news su Emma Marrone –> clicca qui