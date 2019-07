L’ex tronista di Uomini e Donne Giulia Cavaglia ha un flirt con Francesco Sole? Ecco quanto dichiara la bella torinese su Instagram.

Nonostante il suo percorso a Uomini e Donne sia terminato da un bel po’, l’ex tronista Giulia Cavaglia continua a far parlare di sé. Non soltanto per la fine della sua storia d’amore con Manuel Galiano, suo ex corteggiatore e scelta, ma anche per i presunti flirt che, in questi ultimi giorni, le hanno additato. In precedenza, infatti, vi abbiamo parlato di un avvicinamento ‘sospetto’ con un calciatore. Che, tra l’altro, sembra essere stato confermato da alcuni ‘likes’ numerosi e frequenti da parte dell’ex tronista. Ma non solo. Perché, in questo ultimo periodo, la torinese è spesso in compagnia di Francesco Sole, giovane youtuber. Ebbene. C’è un flirt tra i due? Ecco tutta la verità. A svelarla è la diretta interessata.

Giulia Cavaglia, flirt con Francesco Sole? Tutta la verità

In questi ultimi mesi, Giulia Cavaglia è stata spesso al centro del ‘gossip’. Subito dopo la sua scelta a Uomini e Donne, l’ex tronista ha suscitato l’attenzione di tutti soprattutto in seguito alle frequenti ed insistenti voci di un presunto tradimento di Manuel Galiano. Voci a cui, nonostante la smentita dell’ex corteggiatore, la torinese ha voluto credere. Decidendo, così, di lasciare il calciatore genovese. Da quel momento, quindi, le sono stati attribuiti flirt incredibili. Dapprima, con Pietro Zamas, giocatore delle serie di calcio giovanili. E, pochissime ore fa, con Francesco Sole. Proprio in questi giorni, i due ragazzi, in compagnia di altre persone, sono a Mykonos. Ma non è assolutamente la prima volta. Perciò è più che lecita la domanda: “C’è un flirt tra di loro?” A rispondere è la diretta interessata che, pochissime ore fa, ha commentato la domanda di una sua fan su Instagram.

“No ragazzi, non stiamo insieme io e Francesco. Siamo solo buoni amici”, questo risponde l’ex tronista. Sarà vero?

Per ulteriori news su Giulia Cavaglia –> clicca qui