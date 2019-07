Temptation Island 2019, Ilaria Teolis è stata una delle concorrenti più apprezzate: ecco che spunta un ‘particolare’ tatuaggio, ecco di cosa parliamo.

Ilaria Teolis è stata una delle concorrenti più apprezzate ed amate di Temptation Island 2019. Nonostante la giovane età, la ragazza ha saputo mostrare, durante il falò di confronto con il suo fidanzato Massimo, di avere un carattere davvero forte. Dopo numerosi video in cui il suo compagno adottava un atteggiamento poco rispettoso nei suoi confronti, la romana ha deciso di non perdonarlo. “Non mi riesco a fidare”, dice Ilaria a Filippo durante il falò di confronto. Mettendo, quindi, la parola ‘fine’ alla loro storia. Ovviamente, però, Ilaria non è assolutamente passata inosservata anche per la sua straordinaria bellezza. Con un fisico longilineo e scultoreo, la romana ha saputo conquistare tutti. Eppure, avete mai fatto caso ad un ‘particolare’ tatuaggio? Ecco di cosa parliamo.

Ilaria di Temptation Island 2019: spunta un tatuaggio particolare

Una cosa è certa: Ilaria Teolis ha lasciato il segno in questa edizione di Temptation Island. Come dicevamo, non soltanto per il suo carattere e la sua maturità dimostrata soprattutto durante l’ultimo falò di confronto con Massimo, ma anche per la sua bellezza. In effetti, è davvero impossibile non notare il suo fascino ma, soprattutto, la sua eleganza e raffinatezza. Eppure, avete mai fatto caso ad un particolare tatuaggio? Parliamo di un nome tatuato all’esterno del polso destro. “Ruben”, è questo la scritta disegnata. Ebbene. Cosa vorrà significare? E, soprattutto, chi è che, nella sua vita, ha questo nome? Beh, ovviamente non è il suo fidanzato. E né il suo cane. Perché, stando a quanto si evince da Instagram, il cane della coppia si chiama Xena. Ebbene. Chi sarà, quindi? Con molta probabilità, si tratta di suo padre. O, magari, di suo fratello. Comunque, una cosa è certa: sarà davvero una persona davvero importante per lei.

