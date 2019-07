Italia’s Got Talent è uno dei programmi più amati della televisione italiana e, per la nuova edizione, arriva una novità di nome Joe Bastianich!

La nuova edizione di Italia’s Got Talent comincerà ad andare in onda ad ottobre, ma arrivano già i primi spoiler inerenti i giudici che prenderanno parte a questa nuova edizione. A sorpresa infatti, anche se lo avevamo dato come giudice di X Factor, Joe Bastianich lascia Masterchef per approdare proprio nella giuria di Italia’s Got Talent. Addio quindi a Claudio Bisio che ha partecipato per 4 edizioni ma ora è impegnato nella registrazione della nuova commedia Sky: “Cops – Una banda di poliziotti”.

Joe Bastianich a Italia’s Got Talent al posto di Claudio Bisio

A settembre cominceranno le audizioni di Italia’s Got Talent a Milano, Vicenza e Avellino e, assieme ai confermatissimi Frank Matano, Federica Pellegrini e Mara Maionchi sbuca anche Joe Batianich, l’ecelettico volto di Masterchef appassionato di musica e viaggi. Italia’s Got Talent andrà come sempre in onda su TV8 e il viaggio sarà anche questa volta alla ricerca del nuovo miglior talento del nostro paese. Ad accompagnarci nel viaggio ritroviamo Lodovica Comello. Joe ha dichiarato di essere felicissimo di entrare a far parte di questa grande e bella famiglia: “Sarà una nuova sfida piena di sorprese e… buzzer. – ha dichiarato Joe Bastianich – Sono certo che ne vedremo delle belle”. Compito dei giudici sarà quello di unire un po’ di estro, ingegno e fiuto per scoprire i talenti di questa nuova edizione che comincerà al Teatro Carlo Gesualdo di Avellino il 6, 7, 8 settembre. Le audizioni proseguiranno poi al Teatro degli Arcimboldi di Milano il 16, 17 e 18 settembre per concludersi al Teatro Comunale di Vicenza il 30 settembre e l’1 e 2 ottobre.

Come partecipare a Italia’s Got Talent come pubblico?

Ovviamente anche quest’anno vedremo svariati talenti cercare di conquistare i giudici: ballerini, cantanti, ma anche artisti circensi, comici, maghi, contorsionisti, funamboli… Se volete partecipare come pubblico potrete telefonare allo 02 92 800 555 o scrivendo una mail a pubblico.avellino@italiasgottalent.it, pubblico.milano@italiasgottalent.it, pubblico.vicenza@italiasgottalent.it.

