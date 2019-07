Jessica Battistello finalmente può parlare ora che Temptation Island è finito: la ragazza ha spiegato tutto ciò che è successo nelle sue storie Instagram

Jessica Battistello di Temptation Island è appena uscita dalla storia d’amore con Andrea che non è finita proprio nel migliore dei modi. I due si sono lasciati. Lui non ha tollerato gli atteggiamenti che ha avuto Jessica nei confronti dei ragazzi nel villaggio dei single. Hanno avuto il falò di confronto e sono usciti separati dal programma. Tanta amarezza, come d’altronde c’è in ogni fine rapporto. Ma quello che veramente c’è stato male è Andrea. Insomma, anche la stessa Jessica non si aspettava una reazione così forte da parte sua. Adesso, finalmente, possono parlare. E’ finito il periodo di silenzio. Così, Jessica ha approfittato per spiegare alcune cose su Instagram.

Jessica Battistello Temptation Island: le risposte ai fan su Instagram

Cosa pensi abbia portato a tutto questo? Questa è una delle prime domande che Jessica trova nelle sue Instagram stories. Così, risponde: “Andrea lavorava tanto, così come lavoravo tanto anch’io. Tutti e due eravamo molto stressati a causa dei nostri lavori. Il problema è che anche quando era a casa era come se non ci fosse. Io ci soffrivo parecchio perché, essendo sola qui in Italia, non sentivo nessun appoggio”.

Perché non cancelli le foto con Andrea? “Non rinnego nulla. Perché cancellare dei ricordi? Non avrebbe senso”.

Pensi di tornare con Andrea? “Ci siamo fatti molto male a vicenda. Quindi credo sia giusto rimanere così”.

Credi di avere sbagliato? “Non ho una giustificazione. Potevo pensare di averlo ferito, ma non credevo potesse starci così male. Non l’ho mai visto piangere. Quando a casa gli dicevo che volevo farla finita non reagiva così”.

Perché ridevi al falò? “Nervosismo. Sono un po’ isterica. Mi capita spesso anche qui nella vita di tutti i giorni”.

Perché Andrea rinnegava di averti chiamata? “Non so, penso che in quel momento parlasse soltanto il suo orgoglio e la sua rabbia, non il vero Andrea”.

