Subito dopo la puntata di ieri sera di Temptation Island 2019, Jessica Battistello scrive un lungo messaggio su Instagram: ecco quanto dichiara.

Il percorso di Jessica Battistello all’interno di Temptation Island 2019 è stato quello che ha suscitato particolare interesse. Giunta nel programma insieme al suo fidanzato Andrea, la giovane padovana voleva rendersi conto se, dopo annullato il matrimonio, il sentimento per il suo fidanzato era ancora forte. Oppure, se era il caso di interrompere il loro rapporto. Il suo percorso all’interno dell’Is Morus Realis è noto a tutti. Come, d’altronde, anche il loro epilogo. Sarà proprio per questo motivo che la ragazza è stata, molte volte, oggetto di polemiche social. Che sono, tra l’altro, continuate anche ieri sera. Ecco, perciò, cosa è accaduto subito dopo la puntata di ‘Temptation Island-un mese dopo’.

Cosa è accaduto a Jessica subito dopo la puntata di Temptation Island 2019

Nonostante numerose segnalazioni su Jessica ed Andrea, soltanto nella puntata di Temptation Island 2019 di ieri sera, dedicata a ‘un mese dopo il falò’, siamo venuti a sapere che i due ragazzi si sono definitivamente lasciati. Una decisione già presa durante il confronto. E confermata, quindi, un mese dopo. L’atteggiamento della ragazza con il single Alessandro non è assolutamente piaciuto ad Andrea in primis, ovviamente. Ma anche ai sostenitori del programma. Che, più volte come dicevamo, hanno dimostrato il loro dissenso su Instagram. Ed è proprio qui che, subito dopo la puntata, la giovane padovana ha scritto un messaggio davvero da brividi.

Le parole che scrive Jessica su Instagram possono essere interpretate come una vera e propria confessione a cuore aperto. La giovane padovana, infatti, ringrazia tutte quelle persone che sono riuscite a capire il suo atteggiamento e, di conseguenza, il suo comportamento con il single Alessandro. Sottolineando, tra l’altro, di quanto sia stata sincera per tutta la durata del programma.

