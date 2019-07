Durante la puntata di Temptation Island 2019 un mese dopo, Jessica Battistello ha ricevuto una dura accusa da un volto noto: scatta lo scontro social.

Terminata l’esperienza di Temptation Island 2019, ieri sera è stato mandato in onda un nuovo appuntamento. Quello dedicato a tutto quello che è accaduto alle coppie che vi hanno partecipato un mese dopo il loro confronto finale con i rispettivi partners. Questa è stata un’edizione davvero insolita, ammettiamolo. Soltanto una coppia è riuscita a superare gli ostacoli che presenta lo show, mentre tutte le altre si sono definitivamente lasciate. Anche Andrea e Jessica che, al falò di confronto, avevano deciso di uscire separati, hanno confermato la loro decisione. Ebbene. Durante la puntata di ieri ed, in particolare, durante il momento dedicato a questa coppia, sul profilo ufficiale Instagram di Temptation, un volto non affatto noto al programma ha commentato negativamente la ragazza. Facendo scattare, così, lo scontro social. Vediamo nel dettaglio di chi parliamo.

Jessica di Temptation Island 2019: accusa incredibile verso di lei, è scontro social

Tutti attendavamo questo momento. Tutti o, perlomeno, gli amanti di Temptation Island 2019 non vedevano l’ora di scoprire cosa è accaduto a Jessica ed Andrea dopo il falò. Se, quindi, i due hanno confermato la scelta presa durante il confronto. E se, soprattutto, la ragazza aveva continuato la frequentazione con il single Alessandro. Ebbene. Nella puntata di ieri sera, finalmente, sono state date le risposte. I due si sono definitivamente lasciati e Jessica ha soltanto risentito il bel tentatore napoletano. Eppure, durante la messa in onda del programma è avvenuto qualcosa davvero di insolito. A commentare in diretta uno dei post del profilo Instagram del programma è Oronzo Carinola. L’ex concorrente di Temptation che, con la sua fidanzata Valentina, ha partecipato al programma nella scorsa edizione. Ebbene. Proprio lui che, con la ‘malattia delle donne’ ha fatto sorridere milioni di telespettatori, ha espresso il suo parere su Jessica. Parere, tra l’altro, negativo. A cui, ovviamente, la giovane padovana non è riuscita a passarci sopra. Tanto da commentare e da creare un vero e proprio scontro social:

