Boateng alla Fiorentina per scelta: vuole rimanere vicino a Melissa Satta e a suo figlio. Così arriva il gesto di lei dopo qualche ora dall’ufficialità

Melissa Satta e Boateng: dove eravamo rimasti? Alle rose. Sì, alle rose che Boateng aveva spedito alla Satta non molti giorni fa. Un bel mazzo di fiori non può che far felice una donna. Ed erano rose rosse: rosse come la passione. Insomma, sebbene non ci siano notizie ufficiali sul ritorno di fiamma, di sicuro sappiamo che un sentimento di fondo li lega ancora. Un calciatore che, nonostante sia avanti con l’età, poteva ancora mettere in cassaforte qualunque tipo di contratto anche con squadre estere, ha scelto di rimanere in Italia. Vicino a suo figlio e alla sua Melissa. Già, è delle ultime ore la notizia che parla del trasferimento di Kevin Prince Boateng alla Fiorentina.

Boateng alla Fiorentina: il gesto di Melissa Satta

Nell’ultimo anno è stato al Sassuolo. Non proprio vicino a sua moglie Melissa che, per lavoro, è stata un po’ in giro per l’Italia, ma quanto meno non all’estero. Ecco, la scelto di non lasciare il bel Paese, con molta probabilità, è dettata proprio dalla volontà di continuare a stare vicino a sua moglie. Tra i due c’è stato un periodo burrascoso. Un periodo di confusione in cui, molto probabilmente, non avevano chiare le proprie intenzioni. Adesso, tuttavia, tutto sembra essere tornato alla normalità con la passione che si è riaccesa.

Così, la showgirl ha deciso di dedicargli un messaggio su Instagram, nelle storie. Qualcosa di molto semplice: “Proud”, ovvero: “Fiera di te”. Possiamo dire sia commovente vedere una storia d’amore che resiste. Già, perché anche se non sappiamo con esattezza come sia andata tra i due, un messaggio del genere la dice lunga. La dice lunga sulla stima e sull’affetto reciproci che ci sono tra i due, al di là di qualsiasi altro sentimento o vicissitudine. L’amore trionfa sempre.