Se ne parlava da tempo. Ed adesso è arrivata la conferma. Temptation Island Vip e, da come preannunciato più volte, al timone di Alessia Marcuzzi. Ieri sera, subito dopo la fine della versione classica di Temptation Island, è stato trasmesso il promo ufficiale. Bisogna ammettere che c’è tanto fermento per questa edizione. Non soltanto perché si è curiosi di vedere la bella conduttrice alla prese con un programma completamente diverso dal solito. Ma, soprattutto, per le coppie che verranno ‘arruolate’. In questi giorni, infatti, girano numerose voci su probabili e possibili coppie. Eppure, per adesso non c’è ancora alcuna conferma.

Temptation Island Vip: ecco il promo ufficiale

Come dicevamo quindi, c’è davvero tantissima euforia per questa seconda edizione di Temptation Island Vip. Dopo quasi un anno, la versione ‘celebrity’ del programma di Canale 5 ritorna in prima serata. E, tra l’altro, lo fa con tantissime novità. In primis, la conduzione. Non vi sarà più, infatti, Simona Ventura. Che ha deciso di ‘abbandonare’ Mediaset per ritornare in Rai. Bensì, ci sarà Alessia Marcuzzi. Oltre a L’Isola dei Famosi e Le Iene, la bella romana condurrà anche Temptation Island Vip. Se n’è parlato parecchio di questo ‘cambio della guardia’. Alla conduzione è stata accostata, addirittura, anche Ilary Blasi. Ma, poi, è stata scelta lei. E, siamo certi, che è stata senza alcun dubbio una scelta saggia e giusta. Tra l’altro, proprio ieri sera, è stato trasmesso in anteprima il promo ufficiale del programma.

Da come si vede, Alessia è davvero entusiasta e desiderosa di iniziare questa nuova avventura per lei. Ovviamente, per il momento non si sa ancora quando andrà in onda. Il promo, infatti, dice ‘a settembre’. Quindi, bisognerà aspettare. Eppure, anche noi, come Alessia, non vediamo l’ora.

