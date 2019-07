Si è spento all’età di 94 anni l’attore e conduttore televisivo, Raffaele Pisu: l’uomo era malato da tempo, il commovente messaggio del figlio su Facebook.

E’ morto questa mattina, nell’hospice di Castel San Pietro Terme, in provincia di Bologna, Raffaele Pisu. Il mondo dello spettacolo piange una delle sue colonne portanti, protagonista al cinema e in televisione dagli anni del Dopoguerra fino ai giorni nostri. Guerrino, questo il suo nome di Battesimo, aveva 94 anni e combatteva da tempo con una malattia. Commovente la dedica del figlio Antonio, che ha voluto ricordare suo padre attraverso Facebook.

E’ morto Raffaele Pisu: l’attore aveva 94 anni, il figlio Antonio lo ricorda su Facebook

Raffaele Pisu, nome d’arte di Guerrino Pisu, è stato un grande protagonista della televisione e del cinema italiano. Dopo una terribile esperienza di 15 mesi in un campo di concentramento nazista in Olanda durante la Seconda Guerra Mondiale, Pisu è diventato celebre al grande pubblico per il suo essere incredibilmente camaleontico, riuscendo a ricoprire ruoli completamente diversi, da quello drammatico del film del 1965 ‘Italiani Brava Gente’, al celebre pupazzo Provolino, che teneva i bambini incollati alla tv negli anni Settanta. Famoso anche per aver condotto alcune edizione di Striscia la Notizia a partire dal 1989, Pisu lascia un vuoto incolmabile nel mondo dello spettacolo, e non solo.

Emozionante il messaggio pubblicato dal figlio Antonio, nato nel 1984 dal matrimonio con Leda. L’uomo ha pubblicato una foto della sua famiglia al completo con una commovente dedica: ‘Grazie per avermi reso un bambino pieno di avventure da raccontare fatte con il suo papà’, ha scritto Antonio Pisu, che ha anche un fratello, Paolo Rossi Pisu, nato dalla relazione dell’attore con un’altra donna, e ritrovato solo qualche anno fa, episodio che l’attore stesso ha raccontato in diretta a Domenica Live nel 2016.

