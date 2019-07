Sara Affi Fella ha pubblicato un video su Instagram per rispondere alle domande dei fan: inquadratura dall’alto per l’ex tronista, il top è troppo scollato e si vede tutto.

Sara Affi Fella è ormai tornata a pieno titolo a far parlare di sé. Dopo un lungo periodo lontano dai social e dalle scene, successivo alle bugie raccontate durante il trono a Uomini e Donne e smascherate dal suo ex, Sara è pian piano tornata in pubblico, dove ora si mostra inseparabile dal suo nuovo fidanzato, il calciatore Francesco Fedato. Ma non solo. La Affi Fella ha riacquistato nel tempo la fiducia e l’affetto del pubblico, che è tornato a seguirla anche su Instagram, dove lei condivide le sue foto. Nell’ultimo video pubblicato nelle stories, l’influencer è incappata in un piccolo incidente ‘hot’.

Sara Affi Fella 'hot' su Instagram: inquadratura dall'alto, il top è troppo scollato e si vede tutto

Sara Affi Fella è sempre molto disponibile con i suoi fan, e spesso dedica loro del tempo, rispondendo a tutte le curiosità e le domande di chi la segue. Tra uno shooting e l’altro, infatti, Sara è tornata a farsi amare dai followers, e anche se non mancano le critiche alla sua persona, sono tante le ragazze che la prendono come esempio e le chiedono consigli sulla vita privata e sulla cura del corpo. Proprio mentre rispondeva alla domanda di una fan su come combattere la cellulite, Sara ha avuto un piccolo ‘incidente hot’.

Nel video in cui la Affi Fella spiega quali prodotti conviene usare per la cura della pelle, specificando che la sua attenzione maggiore è sul viso, perché cellulite non ne ha, Sara si inquadra dall’alto mostrandosi in primo piano. La particolarità del video però è che la ragazza indossa una top bianco particolarmente scollato, che inquadrato dall’alto lascia davvero poco spazio all’immaginazione. Il video è ‘hot’, anche perché Sara ha un decolleté di tutto rispetto, che nel video è piuttosto evidente. Giudicate voi stessi!

