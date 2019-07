Andrea Filomena dopo la fine di Temptation Island 2019 ha scritto un emozionante messaggio su Instagram: ecco le toccanti parole social.

Il percorso di Temptation Island 2019 è, ormai, terminato. Eppure i suoi protagonisti fanno ancora tanto parlare di sé. Subito dopo la puntata finale del programma, alcuni ragazzi hanno voluto scrivere dei messaggi su Instagram. Un po’, senza alcun dubbio, per ringraziare la redazione. Un po’ anche per ringraziare tutte le persone che, in questi mesi, li hanno supportati da casa. E così, dopo la reazione di Katia e di Jessica, arriva anche il messaggio di Andrea Filomena. Ecco, quindi, cosa ha scritto il bel parrucchiere padovano pochissime ore fa su Instagram.

Temptation Island 2019, Andrea Filomena scrive un toccante messaggio dopo la fine del programma

Andrea Filomena è stato uno dei protagonisti che più ha suscitato interesse. Soprattutto per la storia d’amore con Jessica Battistello. Il loro percorso, all’interno di Temptation Island 2019, è stato un percorso davvero diverso da tutti gli altri. La coppia, infatti, ha deciso di partecipare al programma soprattutto per constatare se, dopo l’annullamento del loro matrimonio, il loro amore era ancora forte. Ovviamente, una storia del genere è inevitabile che catturi l’attenzione di tutti. Sarà proprio per questo motivo che, pochissime ore fa, il parrucchiere padovano ha voluto scrivere un toccante messaggio per tutte quelle persone che, in questo mese, hanno sempre creduto in lui. Ed, ovviamente, lo hanno sempre sostenuto. Lo hanno fatto tutti i suoi compagni di viaggio. E ha voluto farlo io.

Da come si evince quindi, Andrea è davvero contento di aver costruito una vera e propria famiglia ‘social’. Che, ovviamente, in questo particolare momento della sua vita gli sono stati accanto con un messaggio o una parola di conforto. Infatti, il parrucchiere padovano non nega affatto di aver sorriso dinanzi alle loro parole.

