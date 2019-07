Temptation Island, la dedica d’amore di Ilaria Teolis su Instagram: è per il tentatore Javier?

Si è conclusa ieri questa scoppiettante edizione di Temptation Island. Non un lieto fine per quasi tutte le coppie che si sono messe in gioco quest’anno. Tra le coppie che sono uscite separate, c’è anche quella formata da Ilaria e Massimo. Un colpo di scena, quello regalato ai fan nella puntata di ieri sera. In pochi infatti credevano che Ilaria riuscisse a non perdonare Massimo. Ma così è stato. E mentre Massimo aspetta il ritorno della sua ex fidanzata, Ilaria sembra essere felice nella sua nuova vita da single. È spuntato anche il suo primo post su Instagram, dopo il programma. E sembra essere una dedica per qualcuno… scopriamolo insieme.

Per conoscere tutte le coppie e i tentatori di Temptation Island CLICCA QUI

Temptation Island, la dedica d’amore di Ilaria Teolis su Instagram: è per il single Javier?

Ilaria ha deciso di chiudere la sua storia con Massimo. Una decisione, la sua, non difficile da prendere. Ma nella puntata speciale di Temptation Island di ieri, abbiamo visto come la ragazza abbia ritrovato la serenità nella sua nuova vita da single. Ma siamo sicuri che nella testa di Ilaria non ci sia proprio nessuno? La prima storia postata su Instagram dalla concorrente sembra proprio una dedica d’amore. Date un’occhiata:

Ilaria si trova in treno, non si sa verso dove. L’immagine di un ‘trifoglio’ in basso a destra fa capire che la bella concorrente di Temptation si augura buona fortuna. Ma quello che tutti hanno notato è la canzone che Ilaria ha scelto come sottofondo della sua story. Una canzone che sembra proprio parlare di una nuova passione: “questa follia che sento per te”, recita la canzone. Che, coincidenza, è in lingua spagnola… Che possa essere un messaggio per il single Javier, con cui ha legato tanto all’interno del reality? Pare che i due abbiano continuato a sentirsi dopo il programma… Non ci resta che attendere nuove news!