Clamoroso colpo di scena a Temptation Island Vip: salta la partecipazione di una coppia, ecco di chi si tratta e cos’è successo.

Per la seconda edizione di Temptation Island Vip manca davvero pochissimo. Nonostante nel promo ufficiale del programma non sia stata svelata ancora la data d’inizio, sembra che per settembre assisteremo a questo nuovo viaggio dei sentimenti dei Vip. La conduzione, ormai, è stata confermata. Come detto più volte, non vi sarà più Simona Ventura, bensì Alessia Marcuzzi. Per quanto riguarda i concorrenti? Beh, è ancora tutto da scoprire. Eppure, stando ad un’indiscrezione lanciata da Alberto Dandolo, sembra che siano state già scelte due coppie. Ebbene. A poche settimane da questa notizia, ne spunta un’altra davvero clamorosa. Ad una di queste due coppie, infatti, sarebbe saltata la partecipazione. Ecco di chi parliamo e cos’è accaduto.

Temptation Island Vip, una coppia salta la partecipazione: ecco perché

Pochissime settimane fa, come dicevamo, vi avevamo parlato di un’indiscrezione lanciata dal giornalista Alberto Dandolo. Stando alle sue parole, erano state scelte due coppie praticamente ‘ufficiali’ per la seconda edizione di Temptation Island Vip. Parliamo di Nathalie Caldonazzo con il suo compagno Andrea Ippoliti. E di Delia Duran e Alex Belli. Ebbene. Pochissime ore fa, si è diffuso sul web un vero e proprio colpo di scena. Una di queste due coppie, infatti, sembra essere stato esclusa dal programma. Di chi parliamo? Dell’ex attore di Centovetrine e della sua compagna. Stando a quanto si legge sulle pagine del settimanale Oggi, la coppia Belli-Duran avrebbe saltato la partecipazione al programma perché insieme da pochissimo tempo. Sono passati soltanto nove mesi da quando i due hanno deciso di fare coppia fissa. Forse, per gli autori del programma è un periodo di tempo troppo breve per le dinamiche del programma? Chi lo sa. A questo punto, chi prenderà il loro posto? Lo scopriremo.

