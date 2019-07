Uomini e Donne, Giulia Salemi nuova tronista del programma di Maria De Filippi? L’indiscrezione fa il giro del web.

Siamo in piena estate, ma c’è già chi pensa alla prossima stagione televisiva. Dove, ovviamente, tornerà in onda anche Uomini e Donne, il seguitissimo appuntamento pomeridiano di Canale 5. Tra i fan cresce l’attesa di scoprire chi saranno i nuovi protagonisti del programma di Maria De Filippi. I nomi dei ‘probabili tronisti’ trapelati finora sul web sono davvero tanti. Ma nelle ultime ore è spuntato quello di una possibile tronista. Si tratta di un’ex del GF Vip, tornata single da poco dopo la storia con Francesco Monte. Giulia Salemi andrà sul trono? Scopriamo di più.

Potrebbe interessarti anche:

Giulia Salemi nuova tronista: pronta a ritrovare l’amore a Uomini e Donne?

A lanciare l’indiscrezione è stato SuperguidaTv.it: Giulia Salemi potrebbe essere una delle nuove troniste di Uomini e Donne. Nulla di ufficiale, ovviamente, ma alcuni scatti della modella italo-persiana in compagnia di alcuni autori Mediaset hanno insospettito i fan. Che, alla notizia del possibile trono di Giulia, non hanno potuto che esultare. Non è un periodo facile per la modella, che è tornata single dopo la rottura con Francesco Monte, conosciuto nella Casa del Grande Fratello Vip. Lui ha già una nuova fiamma, Isabella De Candia, e quale migliore occasione per Giulia per ritrovare la felicità? Quella di Uomini e Donne sarebbe davvero una grande opportunità per la Salemi, che potrebbe ritrovare l’amore proprio dove il suo ex fidanzato ha mosso i suoi primi passi in tv. In attesa di conferme o smentite dai diretti interessati, a voi piacerebbe vedere Giulia Salemi sul trono?