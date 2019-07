Wanda Nara, posa ‘hot’ nell’ultima foto postata su Instagram: lato B in primo piano, i fan impazziscono per l’argentina.

I suoi fan sono abituati alle ‘alte temperature’. Si perché Wanda Nara è solita pubblicare sui social scatti a dir poco bollenti. La sexy moglie e agente di Mauro Icardi è diventata una vera e propria icona sexy per gli uomini. Merito della sue forme notevoli, che l’argentina ama mettere in mostra sui social. In particolare su Instagram, il social preferito dai vip. Ed è proprio lì che, poco fa, la Nara ha postato una foto a dir poco ‘piccante‘. Una foto in costume, non una rarità sul profilo di Wanda. Ma la posa che ha scelto è davvero ‘hot’, e i fan sono letteralmente impazziti alla vista dello scatto. Diamo un’occhiata.

Wanda Nara, posa ‘hot’ in costume: il suo lato B manda in tilt Instagram

Impossibile non parlare di lei. Che sia per vicende calcistiche, o per le sue foto che non passano inosservate. Wanda Nara è decisamente una delle wags più amate del nostro campionato. Merito della sua inconfondibile bellezza, che mette d’accordo tutti, anche i tifosi che vedono in lei la causa dei ‘mali’ di Maurito Icardi. Ma basta ammirare una sua foto per dimenticare tutto. Wanda è davvero irresistibile sui social. E, in particolare, nell’ultimo scatto apparso su Instagram. Guardare per credere:

Ebbene sì, stavolta l’argentina ha davvero esagerato. La posa è decisamente hot: il lato B è in bella vista. E sono bastati pochi secondi affinché lo scatto della Nara fosse invaso da una vera e propria pioggia di commenti e likes da parte dei fan. Fan che hanno espresso, come sempre, il loro forte apprezzamento nei confronti della loro beniamina. Che come sempre non sbaglia un colpo. Che dire, Icardi è decisamente uno degli uomini più invidiati del mondo!