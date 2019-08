Cortesie per gli ospiti 2019, ecco per voi tutto quello che c’è da sapere sul programma: il format, i giudici ed i casting per partecipare!

Due coppie si affrontano in una sfida per dimostrare di essere i perfetti padroni di casa: conoscete in cosa consiste il programma Cortesie per gli ospiti? Il reality italiano prodotto da Magnolia ha debuttato nel 2005 ed è stato un vero successo! È stato realizzato anche uno spin-off ambientato a New York per tutti gli italiani che si sono trasferiti nella meravigliosa città americana. Ecco per voi tutto quello che c’è da sapere sullo show che va in onda solitamente sul canale Real Time dal lunedì al venerdì alle 20.10.

Cortesie per gli ospiti, il format

Cortesie per gli ospiti è un reality show italiano che va in onda su Real Time dal 2005: un trio di esperti super “cortesi” hanno il compito di giudicare cene, colazioni, pranzi o brunch. La sfida è tra due concorrenti che hanno il compito di rendere la location ed il pasto perfetti. Ogni giudice valuterà un elemento della serata, a partire dal modo in cui la tavola è apparecchiata, l’intrattenimento degli ospiti e le pietanze. In base al tema della serata, gli sfidanti lavorano al fine di rendere la serata perfetta per degli ospiti. Durante l’evento i concorrenti parlano di sé ai giudici o ai loro avversari: tra chiacchiere e buon cibo dovranno riuscire a soddisfare i loro esaminatori. Dopo la cena o il pranzo, i concorrenti saranno valutati in base a come hanno arredato la loro casa, come hanno apparecchiato la tavola, in base ai pasti ed infine come si sono approcciati agli ospiti: il migliore si aggiudicherà il titolo di perfetto padrone di casa.

I giudici

La prima edizione del programma è cominciata nel 2005: con il passare degli anni la giuria è cambiata diverse volte. Il trio iniziale era composto da Alessandro Borghese, il famoso chef, Roberto Ruspoli, il lifestyle, e Chiara Tonelli, designer: hanno resistito fino al 2009 e sono ritornati nella stagione del 2011. Ruspoli cedette il posto a Riccardo Vannetti.

I giudici durante le serate sono ospiti dei concorrenti che decidono di mettersi in gioco: ognuno dovrà giudicare un elemento della serata, come l’arredamento, il modo di apparecchiare, l’intrattenimento e le portate. Chi è tenuto a giudicare dal 2018 è il trio composto dallo chef Roberto Valbuzzi, l’esperta di cucina di bon ton Csaba dalla Zorza e l’architetto Diego Thomas. Il primo nominato è noto per aver partecipato a La Prova del Cuoco: classe ’89, la sua passione è nata nel ristorante di famiglia. Molto legato ai prodotti del suo territorio, in provincia di Varese, si è fatto le ossa in famiglia ed è diventato un professionista dopo la scuola alberghiera.

Csaba dalla Zorza è nota al pubblico di Real Time proprio per aver partecipato a tante trasmissioni come In cucina con Csaba nel 2008 o Il Mondo di Csaba nel 2010 e 2011. Classe ’70 è nata a Milano ed il suo nome è legato alla passione del padre per un ciclista ungherese. Si è diplomata in Francia, nella scuola parigina “Le Cordon Bleu”, e nel tempo si è specializzata anche nelle preparazioni gastronomiche. Sul giudice Diego Thomas si sa poco: nonostante la sua giovane età, ha partecipato a progettazioni di grattacieli Lakhta Center di San Pietroburgo e la villa reale di Jeddah. La sua visione del design la esprime anche nella moda e nell’arte: disegna per Valentino Haute Couture e pubblica per Mondadori/Electa. Oggi lavora con Ilaria Miani, designer.

Casting

Per conoscere come partecipare alla prossima edizione di Cortesie per gli ospiti si può visitare il sito di Real Time nella sezione dedicata al programma.

Per restare aggiornato sulla prossima edizione di Cortesie per gli ospiti e per restare aggiornato sulle prossime sfide del programma CLICCA QUI