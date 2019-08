Ballando con le stelle, Veera lascia Stefano per Osvaldo: ma spunta un vecchio tradimento del ballerino, che avrebbe avuto un flirt durante la scorsa edizione.

Un intreccio degno di una soap opera quello che riguarda alcuni protagonisti di Ballando con le Stelle. Poco fa vi avevamo annunciato la nascita di una nuova coppia, quella formata dalla ballerina Veera Kennunen e Osvaldo. L‘argentino è stato il concorrente affidato alla bellissima bionda, e , tra i due, è scoppiato l’amore. Tutto bellissimo, se non fosse che Veera era fidanzata da ben dieci anni col suo collega Stefano Oradei. Non sono mancate critiche per la nuova coppie, ma un nuovo retroscena è stato svelato dal settimanale Oggi. Pare che Stefano abbia tradito la sua fidanzata durante la scorsa edizione del varietà condotto da Milly Carlucci. Scopriamo i dettagli.

Non tutto è come sembra. O almeno, non a Ballando con le stelle. Lo show di Rai Uno dedicato al ballo è diventato il teatro di un vero e proprio caso di gossip. Ricordate il presunto flirt tra Osvaldo e la sua maestra di ballo Veera? Ebbene, i due sono felicemente fidanzati. La gelosia di Stefano Oradei, ripreso in diretta dalla Carlucci, era quindi più che fondata. E i fan del programma hanno fatto sentire la loro solidarietà al ballerino, ‘scaricato’ dopo dieci anni d’amore. Ma il settimanale Oggi lancia uno scoop clamoroso. Anche Stefano non si sarebbe comportato nel migliore dei modi nei confronti della sua ex Veera. Al contrario, il ballerino l’avrebbe tradita con la sua partner in ballo della scorsa edizione, Gessica Notaro. Una storia che, stando quanto riportato dal settimanale, conoscevano tutti all’interno del programma, ma che si è preferito tenere nascosta per tutelare i diretti interessati. Sarà vero? Voi che idea vi siete fatti sulla vicenda?