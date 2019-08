Belen Rodriguez vestito corto: si stende sul divano e alza la gamba. La showgirl argentina infiamma Instagram con uno scatto mozzafiato

Belen Rodriguez con il suo profilo Instagram @belenrodriguezreal non smette mai di entusiasmare i suoi fan. Ormai gli scatti bollenti di questa estate 2019 non si contano più. Nonostante la foto col gelato sia imbattibile data la sensualità e la virilità, la showgirl argentina non delude i suoi followers, deliziandoli con scatti super provocanti.

Stefano De Martino è l’autore di tutte le foto. I due dopo anni hanno ritrovato l’amore e soprattutto la serenità. Questa volta il fotografo si è proprio superato e ha immortalato la bella argentina in una posa super sensuale.

La showgirl argentina ama provocare i suoi followers e recentemente, considerato il clima rovente, si sta davvero scatenando.

Fisico da urlo, la bella e famosa Belen Rodriguez mostra una perfetta forma fisica. Lo testimoniano le numerose foto che, quotidianamente, la moglie di Stefano De Martino pubblica su Instagram. Dopo la foto con il lato B che ha collezionato quasi il record di like, questa volta cambia lo scenario: la sexy argentina indossa un vestito a pois e, stesa sul divano, alza una gamba mostrando tutta la sua bellezza e sensualità.