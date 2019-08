Cecilia Rodriguez ‘esplosiva’ su Instagram: costume strettissimo, fan in delirio dopo l’ultima foto dell’argentina.

Rodriguez, si sa, è sinonimo di bellezza. E Cecilia Rodriguez, come la sorella Belen, è una vera e propria bomba di sensualità. La fidanzata di Ignazio Moser è una delle donne più seguite sui social. E non è difficile immaginare il perché. ‘Chechu’ infatti ama deliziare i suoi follower con scatti ‘bollenti’. Che alzano decisamente la temperatura su Instagram. È successo anche poco fa: una foto in costume che ha fatto letteralmente girare la testa ai followers. Diamo un’occhiata.

Potrebbe interessarti anche:

Cecilia Rodriguez infiamma Instagram: il costume che indossa è strettissimo

Cecilia Rodriguez sa sempre come attirare l’attenzione dei followers. Basta uno scatto in costume, ad esempio. La sorella di Belen, infatti, ha una vera e propria schiera di fan che la seguono attivamente sui social. E che impazziscono ad ogni scatto ‘bollente’ di Lady Moser. Come questo appena pubblicato:

La Rodriguez pubblica questo post su Instagram , con una didascalia che è un vero e proprio inno alla vita e alla positività. Ma diciamolo, gli occhi dei fan si sono concentrati su un altro dettaglio. La bella Cecilia infatti indossa un costume che non copre particolarmente le sue forme. Un bikini a triangolino, che mette in risalto il decolletè dell’argentina. Che, come sempre, fa il pieno di like e commenti in poco tempo. Commenti ricchi di apprezzamenti per lo scatto della Rodriguez, tra i quali spunta quello del comico Gianluca Impastato, che ha conosciuto Cecilia e Ignazio al GF Vip: “Fortunato Ignazio Moser!”. E, dopo aver visto questa foto, non possiamo che essere d’accordo con lui!