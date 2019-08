Elisabetta Gregoraci, look hot nell’ultima puntata di Battiti Live: tutina in jeans corta e scollata, i fan impazziscono con le foto su Instagram.

È una delle showgirl più amate e apprezzate della nostra tv. Parliamo di Elisabetta Gregoraci, attualmente al timone dello show musicale Battiti Live. Ed è proprio del look scelto dalla conduttrice nella puntata di ieri che vogliamo parlare. La bella calabrese è solita deliziare i suoi fan con i suoi look decisamente sensuali. Ma quello sfoggiato ieri non poteva passare inosservato. Una tutina in jeans corta e scollata: i fan di Elisabetta sono impazziti. Diamo un’occhiata.

Potrebbe interessarti anche:

Elisabetta Gregoraci, look hot a Batiti Live: la tutina in jeans fa impazzire tutti

Elisabetta Gregoraci è una delle conduttrici più amate del nostro piccolo schermo. Solare e simpatica, oltre che bellissima, la showgirl calabrese è apprezzata anche da molte donne, che le riconoscono una semplicità e spontaneità rara nel mondo della tv. Ma con gli ultimi scatti postati dalla Gregoraci sul suo Instagram, saranno stati gli uomini ad essere maggiormente colpiti. Elisabetta mostra il look scelto per l’appuntamento con Battiti Live, lo show musicale ambientato in varie città pugliesi. Per il concerto andato in onda ieri, la Gregoraci ha sfoggiato un outfit davvero pazzesco. Che non poteva passare inosservato. Date un’occhiata:

Una tutina in jeans che le calza a pennello. Elisabetta Gregoraci stavolta si è davvero superata. L’outfit scelto per la serata di ieri sembra fatto apposta per lei. E i fan sono letteralmente impazziti dopo le foto postate dalla conduttrice. La tuta in jeans è corta e scollata e mette in risalto il fisico mozzafiato della showgirl calabrese. Che ancora una volta riceve una pioggia di cuoricini e commenti ricchi di complimenti. Che dire, la Gregoraci non sbaglia un colpo!