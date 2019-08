Giulia e Silvia Provvedi infiammano Instagram: maglie completamente trasparenti, fan in delirio dopo l’ultimo scatto hot postato dalle Donatella.

Sono le due sorelle più famose del momento. Bellissime e con un’energia pazzesca, le Donatella contagiano davvero tutti con la loro simpatia e solarità. Lo sanno bene i loro numerosi fan di Instagram, che seguono attivamente le avventure delle gemelle Provvedi. Ma non è tutto: Giulia e Silvia amano regalare ai fan anche scatti sexy. Le due gemelline, infatti, sono apprezzate molto anche per la loro bellezza e sensualità. Esaltate dall’outfit scelto nell’ultima foto postata sui social. Le maglie che indossano sono completamente trasparenti. Il risultato è ‘hot’. Diamo un’occhiata.

Giulia e Silvia Provvedi, look hot: le maglie trasparenti fanno impazzire i fan

Il loro sorriso è contagioso, ma Giulia e Silvia Provvedi conquistano tutti anche con la loro bellezza. Le Donatella sono diventate delle vere e proprie icone sexy su Instagram. Merito del fisico scolpito che le due gemelline non nascondono di certo. E i loro fan, qualche ora fa, hanno potuto ammirare le Provvedi in una veste decisamente sexy. Un look rock, in cui spiccano le maglie completamente trasparenti. Guardate un po’:

Sono le stesse sorelle a ironizzare sul loro look: “parola d’ordine: passare inosservate!”. E sicuramente non ci riusciranno: Giulia e Silvia sono davvero pazzesche nell’ outfit ‘strong’ sfoggiato nell’ultima foto di Instagram. Giacchetta e shorts in pelle, ma non è tutto. Ad attirare l’attenzione dei fan è senza dubbio la maglia che le Provvedi hanno scelto di indossare. Completamente trasparente: solo due stelline coprono le forme della gemelle. Insomma, una foto decisamente ‘bollente’. Che, come sempre quando si tratta delle Provvedi, ha mandato in tilt Instagram. Lo scatto è stato invaso in poco tempo da cuoricini e commenti. Tra i tanti apprezzamenti ricevuti, anche quello dell’ex velina Federica Nargi. Insomma, le Donatella piacciono davvero a tutti.