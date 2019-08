Subito dopo Temptation Island 2019, Massimo Colantoni decide di fare un tatuaggio davvero ‘particolare’: eccone il significato.

Massimo Colantoni è stato uno dei protagonisti più discussi di Temptation Island 2019. Soprattutto per il suo percorso con la single Elena all’interno dell’Is Morus Relais, il commerciante romano è stato spesso al centro di polemiche, critiche ed accuse. Nonostante questo e, soprattutto, nonostante il programma abbia comportato la fine della sua storia d’amore con Ilaria, parteciparvi è stato davvero importante per lui. Tanto che, subito dopo la fine dello show, il romano ha deciso di fare un tatuaggio davvero molto ‘particolare’. Che, ovviamente, ha suscitato l’interesse di tutti. Ecco cos’è accaduto. Quale è questo ‘famoso’ tatuaggio e, soprattutto, che significato ha per lui.

Temptation Island 2019, Massimo e il tatuaggio ‘particolare’: eccone il significato

Proprio ieri mattina, Massimo Colantoni, sul suo nuovo profilo Instagram, ha pubblicato delle stories in cui mostrava chiaramente di essere in procinto di fare un nuovo tatuaggio. Sul suo corpo, il commerciante romano ne ha tantissimi. Eppure, subito dopo la fine di Temptation Island 2019, Massimo ha deciso di farsene un altro. E così, una volta terminato, lo ha mostrato ai suoi sostenitori. Cosa avrà tatuato? Dei numeri. Beh, un tatuaggio insolito, bisogna ammetterlo. Tanto che ha suscitato l’interesse e, soprattutto, la curiosità di tutti. Cosa significa, quindi? A svelarlo è il diretto interessato. Il quale, dopo essersi concesso ai suoi fan, ha raccontato per filo e per segno cosa significassero quei numeri. Su richiesta di una sua fan, infatti, il commerciante romano ha fatto capire quanto l’esperienza di Temptation lo abbia profondamente cambiato:

Le coordinate dell’Is Morus Relais, ecco cosa significano quei numeri che sembrano essere tatuati sul polso di Massimo. Insomma, è proprio vero. Partecipare a Temptation Island ti cambia davvero la vita.

