Meteo weekend sabato 3 e domenica 4 Agosto: in alcune regioni italiane il caldo farò posto a delle cospiscue grandinate e folate di vento, ecco dove.

È finito anche il mese di Luglio. E, si sa, con l’entrata del mese di Agosto iniziano anche le grandi partenze. Proprio in questo primo weekend del mese, infatti, sono previsti due giorni ad alta intensità di traffico. Ma le previsioni meteorologiche, invece, come saranno? Beh, purtroppo, non abbiamo ottime notizie. Un po’ come questa settimana, anche nel weekend di sabato 3 e domenica 4 agosto, l’Italia sarà completamente spaccata in due. Ebbene si. Se, da una parte, ci saranno temperature estive. Dall’altra, invece, ci saranno temporali, grandinate e raffiche di vento. Curiosi di conoscere nel minimo dettaglio tutte le regioni interessate? Eccole nello specifico.

Meteo weekend 3 e 4 Agosto: temporali, grandine e raffiche di vento, ecco dove

Si avvicina il primo weekend di Agosto e con esso siete pronti a partire? È opportuno, però, che voi sappiate il meteo di sabato 3 e domenica 4 agosto. Che voi siate in procinto di partire e che vogliate rimanere a godervi la calma e tranquillità delle vostra città, è giusto che voi sappiate tutto sulle previsioni meteorologiche. Eccole nel minimo dettaglio:

Sabato 3 Agosto: in questo primo giorno del weekend, le temperature saranno ottimali in tutta la penisola italiana. Non supereranno, infatti, i 33 gradi. Soltanto nelle zone interne della Sicilia e della Sardegna, purtroppo, si supereranno di gran lunga tali temperature. Ma non è finita qui. Perché il caldo afoso ci sarà, soprattutto, nelle zone interne dell’Italia centrale. Quelle più interne alle coste, insomma. Nelle zone alpine, prealpine ed appenine, invece, la situazione, invece, sarà completamente differente. Proprio qui, infatti, si svilupperanno degli annuvolamenti. Che, badate bene, non sfoceranno in alcun temporale. A differenza, delle zone delle Dolomiti ed Alto Adige. In serata e durante la notte, si svilupperanno violenti temporale;

Domenica 4 Agosto: anche in questo secondo giorno del weekend, le temperature previste si aggireranno intorno i 33 gradi. Ma, ancora una volta, le previsioni meteorologiche saranno subdole. Nelle zoni delle Alpi e Prealpi del Veneto e del Friuli si verificheranno temporali di grave intensità. Accompagnate, tra l'altro, da grandine e forti raffiche di vento.

