Chi è Roberto Valbuzzi: età, vita privata e carriera del giudice di Cortesie per gli Ospiti. Scopriamo meglio di chi si tratta

Tra i programmi più gettonati anche di questa stagione c’è Cortesie per gli Ospiti: in onda su Real Time dall’8 Aprile 2019. Il noto format culinario, trasmesso tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 20:10 e vede sfidarsi concorrenti a caccia di vittoria; due padroni di casa, più nello specifico che saranno giudicati in base alle loro qualità di ospiti, cuochi e intrattenitori. La giuria, con continui volti nuovi, ha visto tra i protagonisti di questa stagione sempre un architetto, uno chef e un esperto di lifestyle, ma scopriamo insieme chi sono.

Roberto Valbuzzi, ecco chi è uno dei nuovi giudici di Cortesie per gli Ospiti

Tra i giudici dell’ultima edizione di Cortesie per Gli Ospiti, spicca il nome di un volto noto, già conosciuto in passato ne ‘La Prova del Cuoco’. Roberto Valbuzzi ha preso parte alla trasmissione di Antonella Clerici nel 2016, quando la sua mano di chef era già abbastanza rinomata. Una carriera già avviata, dunque, per lo chef classe 1989, che ha iniziato dal ristorante di cucina. Come tanti personaggi di spicco di questo panorama, la prima esperienza è quella fatta nelle mura di casa, più precisamente nel suo caso quelle del Crotto Valtellina a Malnate. ma nel programma che fu di Antonella Clerici è arrivato ‘solo’ nel 2016, quando la sua carriera di chef era già lanciata: Roberto Valbuzzi, classe 1989, ha iniziato nel ristorante di famiglia, il Crotto Valtellina a Malnate. Roberto si è poi perfezionato alla scuola alberghiera, debuttando nel 2012 su Gambero Rosso Channel. Lo ricordiamo per le sue numerose esperienze in tv, tra cui Hollyfood, condotto da Emauela Folliero e trasmesso da La5 e Benvenuti al Nord con Michela Coppa su Alice Tv. Un appassionato di cucina capace di far tremare anche il più sicuro dei concorrenti