Rosa Perrotta presenta il suo piccolo Domenico: “Sarà un social baby”

Rosa Perrotta presenta il suo piccolo Domenico, nato una settimana fa: “Sarà un social baby”. Ecco cosa ha raccontato a Chi.

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione formano una delle coppie più belle apparse nello studio di Uomini e Donne. Dal momento della scelta, i due sono inseparabili. E, una settimana fa, la gioia più grande. È nato il piccolo Domenico, tanto atteso da mamma e papà. La coppia è piena di gioia, e in un’intervista a Chi, Rosa ha raccontato le sue prime sensazioni da mamma. Rivelando alcune cose sul suo piccolo ‘Dodo‘. Scopriamo insieme le sue parole.

Rosa e Pietro sono finalmente genitori. La più grande gioia per la coppia nata nello studio di Maria De Filippi è arrivata una settimana fa, quando è venuto alla luce il loro piccolo Domenico. Un’emozione unica, che la bella Rosa sta condividendo con i suoi fan su Instagram. Per Rosa infatti i suoi followers sono una parte importante della sua vita, come ha dichiarato anche al settimanale Chi. “Ormai la mia vita è caratterizzata dalla dimensione social. I followers ci inondano con il loro affetto, ci mandano regali a casa per il piccolo. Mi sento amata come persona vera non come personaggio”. Rosa dedica un gran bel pensiero ai suoi seguaci, che hanno condiviso con lei il periodo della gravidanza e la gioia della nascita. E a proposito del suo piccolo Dodo rivela: “Sarà un social baby, come Leone il figlio di Chiara Ferragni e Fedez”. Non ci resta che attendere le prime foto del nuovo arrivato. Intanto, tanti auguri al piccolo per la sua prima settimana!