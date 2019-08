Simona Ventura torna in tv con un programma sportivo: si chiamerà La Domenica Ventura. Scopriamo qualcosa in più.

Simona Ventura è pronta per una nuova avventura in tv. Dopo aver lasciato il timone di Temptation Island Vip alla collega Alessia Marcuzzi, per Supersimo è in arrivo la conduzione di una nuova trasmissione sportiva, che andrà in onda tutte le domeniche su Rai Due. Non una novità per lei, che per ben 10 anni ha guidato la storica trasmissione di Rai Due Quelli che il Calcio. Ma stavolta, per lei, una trasmissione del tutto inedita. Scopriamo di più sul nuovo impegno della Ventura.

Ricordate Simona Ventura a Quelli che il Calcio? Ebbene, per Supersimo è in arrivo una nuova trasmissione sportiva tutta per lei. Si tratta di un programma che durerà un’ora, e andrà in onda ogni domenica a partire dalle 12.00 su Rai Due. Un programma che porterà il suo nome, La Domenica Ventura. Una nuova sfida per Simona, che è pronta a rimettersi in gioco parlando di calcio e sport con la simpatia e la leggerezza che la contraddistingue. Il programma prenderà il posto di Mezzogiorno in famiglia. A dare l’annuncio è stata proprio la conduttrice, attraverso il suo profilo Instagram. Siete pronti per ammirare Simona nella sua nuova avventura televisiva?