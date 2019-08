Superenalotto, Lotto e 10eLotto: estrazioni in Diretta oggi giovedì 1 agosto

Le attesissime estrazioni del Superenalotto, Lotto e 10eLotto in Diretta oggi giovedì 1 agosto, a partire dalle ore 20.00

Le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di giovedì 1 agosto 2019: siamo alla numero 1 di questo caldo mese dell’anno e si sfiora, con il Jackpot del Superenalotto, quota 200 milioni. Ci siamo molto vicini: 199,4. Insomma, mancavano solo 600mile euro per arrivare all’enorme somma di 200 milioni. Anche oggi vi racconteremo le estrazioni in diretta del gioco del Lotto, Superenalotto e 10eLotto a partire dalle ore 20.00, aggiornando i risultati in tempo reale.

Lotto, Superenalotto e 10eLotto: le estrazioni di oggi, giovedì 1 agosto

Lotto, i numeri ruota per ruota

BARI 10 78 63 15 24

CAGLIARI 27 44 11 54 65

FIRENZE 59 19 5 86 54

GENOVA 89 70 43 60 59

MILANO 45 20 76 29 31

NAPOLI 82 27 40 87 68

PALERMO 79 52 88 15 46

ROMA 79 3 51 55 16

TORINO 38 85 68 50 77

VENEZIA 85 1 15 34 5

NAZIONALE 21 16 66 64 86

Superenalotto: la combinazione vincente

37 30 52 83 82 20

Numero Jolly: 18

Numero SuperStar: 52

10eLotto, estrazione serale

1 3 5 10 11 19 20 27 38 43 44 45 52 63 70 78 79 82 85 89

Numero Oro: 10

Doppio Oro: 10 78

Superenalotto: gli ultimi risultati e le vincite

6 8 16 42 84 87

Jolly: 62

Superstar: 12

Questo è il risultato relativo alle ultime estrazioni del Superenalotto di martedì 30 luglio 2019: neanche in quel concorso è stato centrato il jackpot che pertanto ha continuato a crescere fino a sfiorare, oggi, i 200 milioni di euro. Comunque sia, ricordiamo che nell’ultimo concorso sono stati vinti 488.950,00 di euro con le vincite istantanee: quasi 20’000 giocatori che hanno portato a casa 25 euro ciascuno. E questa è invece la situazione riguardante gli altri premi:

1 Punti 5+1 872.206,06 € 4 Punti 5 70.447,42 € 1.096 Punti 4 260,50 € 42.201 Punti 3 20,43 € 587.525 Punti 2 5,00 €

Insomma, non si è arrivati a centrare il 6, ma almeno ci sono stati dei premi consolatori abbastanza importanti. Basta guardare il 5+1 che ha portato a casa 872mila euro, quasi un milione. Sì, abbastanza distanti dalla cifra del jackpot, ma almeno ci si riempie le tasche per un bel po’. Inoltre, al Superenalotto si vince anche con soli due punti: la cifra da intascare è di soli 5 euro, così almeno si può recuperare il costo della giocata ed anche qualcosa in più, considerando che per partecipare al concorso basta anche solo un euro.